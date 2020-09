Cristiano Malgioglio, “Chi è questa bellissima e famosissima donna?”: il misterioso scatto scatena Instagram

Cristiano Malgioglio, “Chi è questa bellissima e famosissima donna?”: il misterioso scatto scatena i followers di Instagram.

Un indovinello che ha incuriosito tantissimo i followers. Di cosa parliamo? Del misterioso scatto condiviso da Cristiano Malgioglio sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Si tratta dell’immagine di una donna, di un po’ di anno fa. “Chi è questa bellissima e famosissima donna immortalata in questa Polaroid di un po’ di anni fa?“, chiede Malgioglio nella didascalia alla foto. Tra i commenti, i fan si sono scatenati con le risposte. E qualcuno ha indovinato! Dopo aver tenuto tutti sulle spine per un bel po’ di ore, Cristiano ha rivelato l’identità della donna solo poco fa, attraverso le sue stories. E voi, avete capito chi è?

Cristiano Malgioglio, “Chi è questa bellissima e famosissima donna?”: si tratta di una amatissima conduttrice

Cristiano Malgioglio, qualche ora fa, ha mostrato ai fan una foto del passato di una donna famosissima e bellissima. Non svelando però la sua identità! Fatta eccezione per un indizio: “Ha un sorriso incantevole”. Ecco il post che ha scatenato la curiosità dei followers:

In tanti hanno commentato provando a indovinare l’identità della famosa donna: da Ornella Muti a Monica Bellucci, da Iva Zanicchi a Alba Parietti. Sono tanti i nomi comparsi tra i commenti al post…ma solo qualcuno ha indovinato. Chi? A svelarlo è stato proprio Cristiano Malgioglio, in una story pubblicata poco fa. Date un’occhiata:

Proprio così, si tratta della bellissima Barbara D’Urso, in uno scatto in cui posava per un famoso brand di costumi. Una foto inedita, quella condivisa da Malgioglio, della sua cara amica. Che, a partire da lunedì 7 settembre, è pronta a tornare in onda con Pomeriggio 5 e dal 13, anche con Domenica Live e Live non è la D’Urso.