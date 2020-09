“Egoismo ed ostilità sul lavoro”: la ‘frecciatina’ social di Antonella Clerici, il commento lascia i fan di stucco, cosa sarà accaduto…

Antonella Clerici, è da sempre conduttrice brillante, solare, coinvolgente e molto a modo. Ma non è solo questo. Antonella è infatti anche una donna molto affascinante. Con i suoi lunghissimi capelli biondi e ricci, gli occhi chiari e le forme prosperose, è davvero un modello di bellezza genuino e reale, vicino a moltissime donne. Una donna che usa la propria intelligenza per offrire ai propri seguaci contenuti interessanti e d’informazione. Mai banale, mai sopra le righe, spesso Antonella si lascia andare a lunghe interviste in cui esprime senza filtri il suo modo di pensare e di vedere le cose. Un vero inno alla professionalità. Con semplicità e genuinità, caratteristiche tipiche del suo modo di fare. Simpatica a tutti, è tra le conduttrici certamente più amate dell televisione italiana, e non si lascia sfuggire mai occasione di dire ciò che pensa e di battersi per ciò in cui crede.

“Egoismo ed ostilità sul lavoro”: la ‘frecciatina’ di Antonella Clerici

Come vi dicevamo qualche riga più su, Antonella Clerici è una donna che sa bene ciò che vuole e non ha certamente paura di dire ciò che pensa. Sempre a modo, gentile e con tatto, la conduttrice spesso utilizza il suo canale Instagram Ufficiale per dire ciò che pensa e come lo pensa. Antonella non è certamente una che le manda a dire, eppure qualche ora fa ha postato sul suo profilo una storia piuttosto particolare. Un articolo de ‘La Repubblica’, il cui titolo fa molto pensare “La rivincita della gentilezza: per fare carriera ostilità ed egoismo non aiutano“.

Questa pare essere proprio una frecciatina, ma ovviamente non si può essere certi. In ogni caso e in generale, usare la gentilezza nella vita non è mai un male, anzi. In un mondo ormai vessato da tragedie, virus, morti, fenomeni naturali e tanto altro, la gentilezza e un sorriso caloroso non dovrebbero mai essere negati. Quindi non sappiamo se questo messaggio della conduttrice sia rivolto a qualcuno, o meno, ma il contenuto può essere un buono spunto di riflessione. In ogni caso continuate a seguirci e a seguirla sui suoi account ufficiali.