Elettra Lamborghini, tra le stories, perde la ‘fascia’ e rischia un ‘fuori di seno’: l’espressione della cantante e neo sposa dice tutto

La Lamborghini sta festeggiando il suo addio al nubilato. La cantante presto convolerà a nozze con Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, deejay di origini olandesi. I due hanno annunciato la loro relazione il 25 dicembre del 2019, annunciando anche le loro nozze. La coppia, però, si conosce da più tempo, anche se la loro storia d’amore non è mai stata pubblica. Il matrimonio è stato rinviata a causa della pandemia di Covid-19 che si è abbattuta sul paese, ma adesso sembra tutto pronto. La cantante in questo momento sta festeggiando i suoi ultimi momenti da nubile.

Elettra Lamborghini perde la ‘fascia’: fuori di seno

Grande festa per la Lamborghini, che sta festeggiando in questi giorni il suo addio al nubilato. Tra gli invitati anche Marco Ferrero, alias Iconize, famoso influencer e amico della cantante. La rampolla della famiglia Lamborghini ha imposto il tampone a tutti gli invitati, sia dell’addio al nubilato che del matrimonio. Anche la cantante si è sottoposta al tampone ed oggi ha pubblicato gli esiti: negativa.

La festa per l’addio al nubilato è iniziata ieri, a Capua, in un lussuoso ristorante. La Lamborghini con tutta la sua troupe si sono scatenati a colpi di karaoke e alcool. Tutti tranne la Lamborghini, che è astemia. Durante i festeggiamenti, però, si è fatta male, ma niente di grave. La cantante (o chi per lei) ha pubblicato tantissimi video tra le stories di Instagram. In uno in particolare la cantante perde la ‘fascia’ e rischia di andare ‘fuori di seno’. L’espressione della Lamborghini ovviamente dice tutto.

L’addio al nubilato oggi si sposta da Capua a Capri su una lussuosa imbarcazione. La Lamborghini fa gli ultimi tuffi da nubile.