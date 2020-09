Elettra Lamborghini, tutti ubriachi al party e lei si fa male: cos’è successo

Attraverso le sue Instagram stories, Elettra Lamborghini ha raccontato del suo party: tutti i suoi amici erano ubriachi e lei si è fatta male.

In attesa di vederla nel giorno del suo matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori social tutti gli ultimi preparativi. Non soltanto, come raccontato dal settimanale ‘Chi’, il suo weeding planner Enzo Miccio, ha svelato qualche piccola ‘chicca’ sul suo abito da sposa, ma, proprio pochissime ore fa, la cantante ha ampiamente ‘documentato’ il suo addio al nubilato. Soltanto qualche settimana fa, infatti, la Lamborghini aveva mostrato qualche immagine inedita della tenuta da sogno, poco fa, invece, ha mostrato pubblicamente il suo party. Tra tanto divertimento, risate, controlli per il Covid e molto altro ancora, Elettra può affermare di aver vissuto una serata davvero indimenticabile. Peccato, però, per un piccolo incidente. Ebbene si. Come svelato dalla diretta interessata in alcune delle sue recenti Instagram Stories, la cantante ha raccontato che, mentre i suoi amici erano tutti ubriachi, lei si è fatta male. Ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini, incidente durante il party: tutti ubriachi e lei si fa male

Un inizio di addio al nubilato davvero straordinario, c’è da ammetterlo. Come mostrato dalla diretta interessata, attraverso il suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini ha trascorso una serata davvero indimenticabile. All’insegna del divertimento, di tanta musica, cibo e, soprattutto, della vera amicizia, la cantante si è letteralmente scatenata. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, come è solita fare, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio attraverso alcune Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale. È proprio attraverso di esse che Elettra non ha potuto fare a meno di raccontare anche di uno spiacevole incidente capitatole durante la serata. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che tutti i suoi invitati al party si siano letteralmente ubriacati e che lei, essendo astemia, si sia divertita nel vedere cosa loro stavano combinando. Ma credete sia finita qui? Assolutamente no! Anzi, la Lamboghini è scesa nei dettagli. Ed ha anche raccontato di essersi fatta male.

‘Non potete capire cosa vuole dire essere astemia. Io sono la migliore amica degli ubriachi. io me la rido’, ha iniziato a dire Elettra Lamborghini per descrivere l’atmosfera del party e, soprattutto, prima di raccontare di essersi fatta male. ‘Io sono cascata e mi sono spaccata un polso’, ha, infatti, rivelato la giovanissima cantante. Ovviamente, ci teniamo a specificare, ‘spaccata un polso’ è detto in senso figurativo, non nel vero e proprio significato letterale della espressione. Insomma, un inizio di addio al nubilato davvero col botto, no?

