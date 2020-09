Elisabetta Gregoraci, la schiuma non copre “tutto”: bagno bollente per i fan

La bellissima Elisabetta Gregoraci ha di nuovo catalizzato l’attenzione dei fan grazie ad uno scatto esplosivo con protagonista la schiuma che ha lasciato il pubblico senza parole e infiammato i social, vediamo di cosa si tratta.

La showgirl Elisabetta Gregoraci è una delle donne più seguite dal pubblico, come dimostra il suo profilo Instagram seguito da oltre un milione di fan. Talentuosa e di una bellezza eterea e indiscussa, ha iniziato la sua carriera da giovanissima esordendo come modella per poi farsi strada nel mondo dello spettacolo. La sua relazione con Flavio Briatore, che ha sposato e con cui è diventata madre del piccolo Nathan Falco, l’hanno vista spesso al centro del gossip e della curiosità del pubblico. Elisabetta Gregoraci è una donna con un carattere forte e deciso e possiede una sensibilità che la rende sempre apprezzata. La sua spontaneità è uno dei tratti che più la contraddistinguono, come mostrano le immagini postate spesso su Instagram che la ritraggono sia sul lavoro sia negli istanti di vita privata. Proprio sul social la splendida conduttrice ha voluto sorprendere i fan, pubblicando lo scatto in cui da protagonista è la schiuda che però non copre “tutto”.

Elisabetta Gregoraci immersa nella schiuma: un bagno davvero bollente per i fan

La foto in questione è stata pubblicata da Elisabetta Gregoraci e conta già quasi undicimila like. Nello scatto, possiamo vedere la bellissima conduttrice immersa in una vasca da bagno circondata dalla schiuma. Schiuma che, però, non copre “tutto” e per questo il pubblico è andato in visibilio. Su di uno sfondo chiaro e candido, con i capelli raccolti e un trucco che mette in risalto lo sguardo, Elisabetta Gregoraci non indossa alcun accessorio al di fuori della propria pelle e di una serie di bracciali argentati. I più attenti riusciranno a scorgere uno dei tatuaggi della showgirl che si trova sull’avambraccio sinistro e che è dedicato alla mamma venuta a mancare qualche anno fa. La foto del suo bagno bollente ha spopolato sui social e Elisabetta Gregoraci è stata sommersa da una pioggia di complimenti. La didascalia che accompagna l’immagine non poteva essere altro se non “Bubbles Bubbles” ovvero “bolle, bolle”. Di seguito, lo scatto che ha destato tanto scalpore.

Impossibile non rimanere incantanti di fronte alla bellezza di Elisabetta Gregoraci.