Emma Marrone, sapete che lavoro faceva prima del successo?

Emma Marrone non ha bisogno di presentazioni, è una delle cantanti più amate del panorama italiano, ma non tutti sanno di cosa si occupava prima di diventare famosa. Scopriamolo.

Emma Marrone ha una voce esplosiva, grintosa e potente che l’ha resa una cantante famosa e di successo. La vittoria della nona edizione di Amici l’ha consacrata come grande artista, rendendola famosa in tutta Italia. Prima che il suo talento venisse alla ribalta, però, Emma era una ragazza normalissima e in molti non hanno idea di che lavoro facesse prima del successo. Scopriamolo insieme, raccontando qualcosa di lei. Nata a Firenze, è stato suo padre a notare la sua passione per la musica e fin da piccolissima l’ha aiutata a coltivarla. Emma Marrone ha esordito con la partecipazione e la vittoria, nel 2003, al Talent Show Superstar Tour. Dopo la vittoria ad Amici la sua carriera è decollata e i suoi singoli si sono classificati sempre primi; tra i più amati ricordiamo Calore e Oltre. Assieme ai Modà, Emma partecipa a Sanremo, classificandosi seconda per poi vincere il programma l’anno successivo con Non è l’inferno. Emma Marrone ha aperto uno dei concerti del tour di Taylor Swift nella sua unica tappa italiana. La cantante oltre ad avere un immenso talento possiede anche un grande cuore, come dimostrano gli impegni filantropici in cui si è cimentata. In particolare, a causa della malattia contro cui ha combattuto, è stata testimonial dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Prima di diventare una star, Emma ha svolto lavori normalissimi, vediamo quali.

Emma Marrone, che lavoro ha fatto prima di diventare una star?

Emma Marrone, star italiana famosa per la sua voce graffiante e il grande cuore, si è costruita una carriera favolosa partendo dal nulla. Prima di arrivare al successo, la giovane, diplomata al liceo classico con una tesina sulla musica, ha svolto lavori comuni. Emma ha fatto prima la magazziniera e poi la commessa per tre anni. Ha lavorato in un negozio di abbigliamento ad Aradeo, in Puglia. Il settimanale Dipiù tv ha intervistato la sua ex datrice di lavoro, la signora Claudia, che ha avuto parole di grande affetto per la cantante. L’ha definita una gran lavoratrice e ha dichiarato che prendeva seriamente il suo lavoro. La signora Claudia ha aggiunto che Emma è sempre stata schietta e sincera, proprio come il pubblico l’ha conosciuta. La signora ha aggiunto che, ancora oggi, la giovane si reca di tanto in tanto ad acquistare qualche capo al negozio, lasciandola sempre sorpresa. Con grande semplicità, Emma Marrone risponde che le piacciono i suoi vestiti.

Emma Marrone è una grande artista, ma, soprattutto, ha un cuore d’oro.