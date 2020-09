A pochi giorni dall’inizio del GF Vip, è saltata la sua partecipazione alla quinta edizione del programma: si tratta di un vero e proprio brutto colpo.

Manca poco più di una settimana dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure un suo aspirante concorrente ha ricevuto un vero e proprio brutto colpo. Stando a quanto si apprende dal canale Instagram ufficiale di ‘Giornalettismo’, sembrerebbe che, a pochi giorni dall’inizio del reality, sia saltata clamorosamente la partecipazione di uno degli gieffini. In realtà, anche noi vi avevamo parlato del suo provino. E, soprattutto, delle forti probabilità che il il famoso influencer aveva per entrare nella casa più spiata d’Italia. Non sappiamo cosa sia successo esattamente, fatto sta che nel cast ufficiale della quinta edizione, il suo nome non compare affatto tra i nomi dei concorrenti ufficiali. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, salta la sua partecipazione all’ultimo minuto: cosa è successo

Tra tutti i nomi che, da Lunedì 14 Settembre, daranno inizio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip era comparso anche quello di Denis Dosio. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrava che il famoso Tik Toker ed apprezzatissimo influencer fosse stato ‘provinato’ dalla produzione del reality di Canale 5. E che, soprattutto, avesse delle buone possibilità ad entrarvi a far parte a tutti gli effetti. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, fatto sta che il suo nome non compare affatto tra quelli ufficiali di questa quinta edizione. A darcene conferma, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il canale social ufficiale di ‘Giornalettismo’. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

‘Pare che all’ultimo momento la figura di Denis Dosio, sia stata esclusa dal gruppo di concorrenti che parteciperà al reality’, recita il post Instagram che riguarda la mancata partecipazione del giovane influencer al GF Vip. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Dosio avesse fatto il provino. E che stesse aspettando l’ultima chiamata, prima di procedere poi con il tampone. Chiamata, però, che, fino a questo momento, non è affatto arrivata. Cosa succederà? Lo scopriremo!