Giulia De Lellis, particolare ‘imbarazzante’ alla Biennale di Venezia: “Si vede dal riflesso del vassoio”, il commento dei followers sotto la foto

Giulia è arrivata solo qualche fa al Lido di Venezia, alla passerella dei vip ospiti della Biennale. Inutile dirvi che tutti gli occhi sono stati puntati su di lei e moltissimi sono stati i complimenti che ha ricevuto. Soprattutto in merito al messaggio di Body Positive che ha mandato. Non è certamente da tutti sfilare con l’acne su un red carpet tra i più famosi del mondo. La ragazza appena arrivata a Venezia ha stupito tutti con un outfit veramente molto particolare. L’influencer infatti indossava un look total white, composto da un minidress leggero e vaporoso, con delle balze, un paio di decoltè dello stesso colore e un paio di occhiali da sole molto retrò. La De Lellis, è scesa raggiante più che mai sul red carpet pomeridiano e ha svelato che se questo look era sensazionale, ancora non abbiamo visto il resto. I gioielli indossati le sono stati donati dal noto brand Salvini Jewels.

Giulia De Lellis, particolare ‘imbarazzante’: “Si vede dal riflesso del vassoio”

Non sono mancate ovviamente le polemiche sul suo outfit, sull’abbigliamento e su tante altre cose. In particolar modo alcuni utenti l’hanno presa ‘in giro’ per il post red carpet e per una foto in particolare. La De Lellis è apparsa bellissima e raggiante sul red carpet di Venezia, sfoggiando un meraviglioso abito di tulle e nulla da dire fin qui, a parte qualcuno che ha notato molta somiglianza con quello di Paola Turani dell’anno scorso. Detto ciò subito dopo la ‘sfilata’, l’influencer ha deciso di postare qualche foto del backstage. Tra gli scatti ‘ apparso questo…

Uno scatto davvero molto sensuale, che però cela un dettaglio davvero ‘imbarazzante’… Agli occhi più attenti non è sfuggito che a fare la foto alla De Lellis è una ragazza… in mutande! Il riflesso del vassoio non inganni e il web ha immediatamente commentato così!

Che imbarazzo! Ma alla fine questi sono piccoli ‘incidenti’ di percorso che non creano danni a nessuno e che a volte strappano anche un sorriso ai fan della ragazza, che adesso sono quasi 5 milioni. Siamo certi che dalla prossima volta la De Lellis starà certamente più attenta ai dettagli.