‘Una meringa’, sono proprio queste le parole che sono state utilizzate per descrivere l’abito bianco indossato da Giulia De Lellis a Venezia.

Proprio in questi giorni, a Venezia, si sta svolgendo la settantasettesima edizione del Festival del Cinema. Un evento davvero grandioso, lo sapete benissimo. Al quale, come raccontato in diversi nostri articoli, vi hanno partecipato numerosi personaggi di spicco. Non soltanto importanti attori e volti noti dello spettacolo, ma anche le più importanti influencer. Tra le tante, abbiamo ritrovato anche la bellissima Giulia De Lellis. Ebbene si. A distanza di un anno dal suo red carpet dolcemente accompagna da Andrea Iannone, quest’anno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata completamente da sola, ma con una bellezza davvero disarmante. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto all’outfit sfoggiato per la famosa sfilata sul tappeto rosso, ma anche a quello scelto per il suo arrivo a Venezia. Con indosso un mini dress di colore bianco, la De Lellis ha letteralmente incantato tutti i presenti. Peccato, però, che non a tutti sia piaciuto il suo look. E l’abbia commentata definendola, addirittura, ‘meringa’. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, ‘una meringa’: il commento arriva proprio da lui

Appena arrivata a Venezia, Giulia De Lellis ha letteralmente incantato tutti con la sua immensa bellezza. Con indosso un magnifico mini dress di colore bianco con vistose balze, scarpe con il tacco dello stesso colore, lunghi capelli neri e mossi ed, infine, un paio di occhiali stile retrò, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato ammaliato tutti i presenti. Ha colpito davvero tutti, c’è da ammetterlo. E, d’altra parte, lo si capisce perfettamente dai numerosi commenti di apprezzamento giunti a corredo dei suoi post social che svelano ogni cosa nel minimo dettaglio. Ad un personaggio televisivo in particolare, però, a quanto pare, non è affatto piaciuta. E l’ha commentata attraverso il suo canale social ufficiale. ‘Una meringa’, sono proprio queste le esatte parole che l’apprezzatissimo volto delle televisione italiana ha utilizzato per descrivere l’outfit della De Lellis. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Stiamo parlando proprio di lei: Platinette. Attraverso il suo canale social ufficiale, Mauro Coruzzi ha definito ‘meringa’ la bellissima Giulia De Lellis per aver indossato questo mini dress di colore bianco.

Se per Platinette, quindi, Giulia De Lellis assomigliava ad una meringa, voi cosa avete pensate appena avete visto l’influencer arrivare a Venezia con indosso questo fantastico abito? Avete apprezzato o meno l’outfit sfoggiato dalla bellissima romana? Noi decisamente si!

