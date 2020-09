Grande Fratello Vip, chi è Adua Del Vesco: scopriamo insieme qual è il vero nome della ragazza e con chi era fidanzata fino a qualche anno fa?

Ormai siamo sempre più vicini alla ripresa del Grande Fratello Vip, che tra poco entrerà nelle case degli italiani con la sua seconda edizione per quest’anno. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. L’ultima edizione del programma l’abbiamo vissuta in piena emergenza Coronavirus e non potremmo mai dimenticare i volti sconvolti e increduli dei partecipanti. Qualcuno ha vissuto delle perdite a causa del virus, altri invece hanno sofferto la lontananza dalla famiglia anche una volta usciti dal reality. Un momento davvero difficile per tutti, concorrenti e non che si sono dovuti adeguare ad un mondo totalmente diverso da quello a cui fino ad oggi eravamo abituati. Ma adesso andiamo a scoprire insieme una delle protagoniste di questa nuova edizione in arrivo sui teleschermi dalla prossima settimana.

Forse molti di voi la staranno guardando e staranno pensando ‘Questa ragazza ha un viso familiare’, beh, la risposta è semplice. Adua Del Vesco è il nome d’arte di Rosalinda Cannavò, nata a Messina il 26 novembre del 1992. Adua è un’attrice italiana, conosciuta soprattutto per le sue vicende amorose.

Da giovanissima si era inizialmente avvicinata alla danza, ma successivamente capisce che la sua vera strada è un’altra, per questo motivo all’età di sedici anni cerca d’intraprendere la carriera di attrice. Ha iniziato a frequentare un corso di recitazione e di dizione e nel 2012 debutta sul piccolo schermo nella terza stagione della fiction ‘L’onore e il rispetto’. Ed è proprio qui che conosce Gabriel Garko, che successivamente diventa il suo compagno. Lo psuedonimo scelto per accreditarsi riprende il nome di fantasia di una delle protagoniste de ‘I colori della vita’. Una piccola miniserie che ha avuto un discreto successo. Dopo due anni, nel gennaio del 2014 debutta al cinema con il film ‘Sapore di te’, regia del grande regista Carlo Vanzina. Sempre nello stesso anno ritorna sul piccolo schermo con la seconda stagione de ‘Il peccato e la vergogna’. Successivamente prende anche parte alla miniserie in due puntate, ‘Rodolfo Valentino – La leggenda e con Furore – Il vento della speranza.’. Tra il 2015 e il 2016 gira le fiction ‘Non è stato mio figlio’ insieme a Stefania Sandrelli, Gabriel Garko e Massimiliano Morra come co-protagonista. Poi è di nuovo sul piccolo schermo con ‘Il bello delle donne… alcuni anni dopo’. Nel luglio del 2016 ritorna sul set per girare la seconda stagione di ‘Furore’. Nel frattempo ha avuto una storia piuttosto travagliata con l’attore Gabriel Garko e una volta finita l’attrice vive un periodo di forte depressione e anoressia. Si dice sia riuscita a superare questo momento piuttosto difficile anche grazie all’aiuto della preghiera mariana. Dopo due anni, nel 2018 torna al cinema interpretando una giovane Veronica Lario nel film acclamatissimo ‘Loro’ di Paolo Sorrentino.