Grande Fratello Vip, chi è Francesca Pepe: scopriamo insieme cosa fa nella vita e dove abbiamo già visto la prossima concorrente del reality?

Parte il conto alla rovescia per questa nuova edizione del grande fratello vip, la seconda per questo anno. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. L’ultima edizione del programma l’abbiamo vissuta in piena emergenza Coronavirus e non potremmo mai dimenticare i volti sconvolti e increduli dei partecipanti. Qualcuno ha vissuto delle perdite a causa del virus, altri invece hanno sofferto la lontananza dalla famiglia anche una volta usciti dal reality. Un momento davvero difficile per tutti, concorrenti e non che si sono dovuti adeguare ad un mondo totalmente diverso da quello a cui fino ad oggi eravamo abituati. Ma adesso andiamo a scoprire insieme una delle protagoniste di questa nuova edizione in arrivo sui teleschermi dalla prossima settimana. In particolare vorremmo parlarvi della bellissima Francesca Pepe, forse molti di voi adesso staranno dicendo ‘Il nome non mi è nuovo’, beh, vediamo perché!

Grande Fratello Vip, chi è Francesca Pepe: dove l’abbiamo già vista?

Tra i nuovi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip in arrivo a brevissimo su Canale Cinque, c’è sicuramente Francesca Pepe. In molti forse staranno pensando ‘Chi è?’ oppure ‘Il nome mi è familiare’, per tutte queste persone, adesso vi aiutiamo noi a ricostruire una piccola biografia della bellissima Francesca Pepe.

Francesca è nata il 21 maggio del 1991 ed è originaria di Sarzana in Liguria e attualmente è una nota modella e influencer. La giovane può vantare di un fisico davvero notevole tanto che nel 2016 ha conquistato il titolo di Miss Europa. insomma una gran bella soddisfazione per la ragazza che certamente lavora con il suo corpo. Bellissima e dalle curve mozzafiato, è alta un metro e settantotto centimetri. Grazie alla vittoria della fascia da Miss Europa ha potuto posare per diverse riviste importantissime, tra cui anche diverse riviste per adulto. Nel 2016 posa in foto hot e molto spinte per la versione italiana del magazine Playboy. Insomma una carriera da modella di tutto conto che in molte vorrebbero poter avere. Ma c’è da dire anche la Pepe è salita agli onori dei rotocalchi rosa per le sue questioni sentimentali. In particolare, la ragazza ha avuto una storia d’amore con un personaggio televisivo e della politica molto importante. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi. I due si sono conosciuti al Festival di Sanremo nel 2017 e nonostante la grande differenza di età di circa 40 anni, hanno intrapreso una relazione che purtroppo non è durata a lungo. Francesca Pepe ha un corpo e delle forme davvero mozzafiato e certamente non è strano che le esibisca senza remore su instagram. Sul noto social network la ragazza vanta all’incirca 50 mila follower e non dubitiamo che dopo la sua partecipazione al grande Fratello Vip, questi possano aumentare ancor di più. La giovane è una grandissima sportiva e allo stesso tempo una grandissima tifosa del Milan.