Grande Fratello Vip, chi è la bellissima Stefania Orlando: scopriamo insieme qualcosa in più sulle sue passioni e dove l’abbiamo già vista

Stefania Orlando è certamente una bravissima e professionalissima conduttrice televisiva, anche se negli ultimi anni è più lontana dalle scene. E’ stata al timone per anni dello storico programma Rai ‘I Fatti Vostri’ e nel corso degli anni è stata spesso al centro del gossip a causa della sua vita privata. La donna è stata infatti sposata con il famosissimo attore comico Andrea Roncato. Ma lei è una che viene da lontano e che nella vita il successo se l’è sudato e meritato. Ma adesso cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera in vista della partecipazione al grande fratello vip.

Grande Fratello Vip, chi è Stefania Orlando: le sue passioni e dove l’abbiamo vista

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 Dicembre del 1966, ed è stata per moltissimi anni una delle vallette più amate della Mediaset, anche se poi successivamente ha trovato il successo in casa Rai. Stefania debutta in televisione nell’estate del 1993 come Valletta proprio per Canale 5, nel programma ‘sì o no’, condotto da Claudio Lippi. Visto il grande successo della trasmissione viene rinnovata anche per la stagione 1993-1994. Successivamente nell’autunno del ’94 passa in casa Rai dove partecipa insieme ad Adriana Volpe al varietà ‘Scommettiamo che’, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Successivamente lavoro con Odeon TV per il quale conduce il ‘TG Rosa’ e dopo lavora anche su Canale 5 con il programma di Teo Teocoli ‘Boom’. Un anno dopo la Orlando approda a Telemontecarlo nel programma ‘Retromarcia’, successivamente la sua carriera la porterà a tornare in casa Rai. E quello del 1997 è davvero un anno da ricordare, visto che sarà tra le storiche conduttrici del programma ‘I Fatti Vostri’, il quale sarà un vero e proprio cult Rai fino al 2003. Nel frattempo tra il 2001 e il 2005 conduce anche il programma ‘il Lotto alle 8’, tre sere a settimana in cui cura i collegamenti con le estrazioni del lotto Dai Monopoli di Stato. Nel 2004 conduce in prima serata su Rai 2 con Marco Mazocchi lo speciale ‘stelle con la coda’ e poi anche ‘cantagiro’ e il ‘Festival Show’, una serie di concerti eventi organizzati da radio Birichina. Tra il 2015 e 2016 ritorna sul palco de ‘i Fatti Vostri’ in onda su Rai2 come giurata di Dog Factor. Un talent show dedicato come potete ben immaginare dal nome ai cani, messo in onda ogni venerdì. Nel 2017 conduce insieme a Stefano Palatresi il pomeridiano ‘Buon pomeriggio estate’ in onda su Telenorba e Telenorba 24. Per chi non lo sapesse la Orlando è molto attiva anche nel mondo musicale, dove ha avuto la possibilità di esprimere tutta se stessa in diversi album.

Per chi non lo sapesse è stata anche protagonista di due film al cinema, il primo è ‘Fantozzi 2000 La clonazione’ e l’altro è ‘Nuovo ordine mondiale’ del 2015. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento sposa l’attore Andrea Roncato da cui però divorzierà solo 2 anni dopo. Successivamente avrà una relazione con l’attore Paolo Macedonio fino al 2008 e poi sarà legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui è tutt’ora sposata.