Ilary Blasi, sapete perché i suoi genitori l’hanno chiamata così? Ecco il motivo per cui l’amatissima conduttrice porta questo nome ‘particolare’, non ve lo aspettereste mai.

Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle conduttrici di spicco della tv nostrana. La sua carriera è cominciata quando era ancora una bambina, per la precisione all’età di 3 anni, con alcuni spot pubblicitarii, continuando poi a 5 anni con una piccola parte nel film ‘Da Grande’ e la partecipazione a Miss Italia nel 1998. Ma è certamente a Passaparola, nel ruolo di letterina, che Ilary ha trovato il successo. Da lì, poi, è stata un’ascesa continua. Oggi la Blasi è una conduttrice di tutto rispetto e vanta all’attivo tre edizioni del Grande Fratello Vip, oltre alle numerose stagioni al timone de ‘Le iene’ e di altri programmi di enorme successo. Molto seguita anche sui social, ha un profilo Instagram con 1 milione e mezzo di followers, che lei aggiorna costantemente, pubblicando foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Non mancano anche immagini col il marito Francesco Totti e con i suoi splendidi figli. Ma se pensate di sapere tutto su Ilary e la sua famiglia, c’è una curiosità sul suo conto che forse vi sfugge. Sapete perché i suoi genitori l’hanno chiamata così? Non lo immaginereste mai!

Ilary Blasi è davvero amatissima dal pubblico. Molti in passato hanno pensato che questo non fosse il suo vero nome, ma uno ‘pseudonimo’ utilizzato sul lavoro. Ma le cose non stanno così. La conduttrice si chiama proprio in questo modo e il motivo è davvero ‘particolare’. I suoi genitori Roberto e Daniela, in particolare suo padre, hanno deciso di darle questo nome dopo aver visto un film western che li ha ispirati. Nessuno lo avrebbe mai immaginato! Del resto, nella famiglia Blasi i nomi ‘particolari’ sono all’ordine del giorno. Ilary, infatti, ha due sorelle, Silvia e Melory, altro nome decisamente insolito.

La conduttrice è davvero legatissima alla sua famiglia d’origine e lo ha dimostrato diverse volte anche sui social, pubblicando immagini dei genitori o dolci dediche alle sue sorelle. Non tutti, però, conoscevano questa curiosità sul suo nome. Voi la sapevate?