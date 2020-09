Johnny Depp dimentica Amber Heard? Ecco la sua nuova fiamma

Johnny Depp ha trascorso un anno turbolento a causa dei problemi legali a seguito del divorzio da Amber Heard, ma potrebbe finalmente esserci una buona notizia: l’attore avrebbe un nuovo amore.

Johnny Depp dimentica Amber Heard? Classe 1963, è uno dei divi di Hollywood, uno degli attori più apprezzati e amati a livello globale. Il suo talento spazia dalla musica, alla recitazione, al canto. Nella sua carriera tappezzata di successi ha interpretato ogni sfumatura dell’animo umano, passando da ruoli drammatici a quelli comici e dimostrandosi sempre all’altezza delle aspettative. Di recente, Johnny Depp si è ritrovato ad affrontare un anno turbolento a causa delle vicissitudini legali che hanno fatto seguito al divorzio da Amber Heard. I due si erano sposati nel 2015 e la fine della loro relazione ha dato il via ad un caso mediatico di presunta violenza domestica che è ancora in fase di dibattito in tribunale. La vita amorosa di Johnny Depp non è stata sempre così turbolenta per questo le sue fan hanno accolto con entusiasmo la novità. Pare che Johnny sia pronto a dimenticare Amber Heard grazie alla sua nuova fiamma: ecco chi è.

Gli amori di Johnny Depp e la sua nuova fiamma

Il primo amore di Johnny Depp che, ancora oggi, fa sognare le donne di tutto il mondo, è senza dubbio Winona Ryder. I due hanno fatto coppia per quattro anni e l’attore era così innamorato di lei da essersi fatto tatuare “Winona for ever” sul braccio. La loro storia si è conclusa in modo pacifico e affettuoso e ancora oggi conservano ricordi splendidi l’uno dell’altra. L’attrice è anche in intervenuta in difesa di Johnny Depp riguardo alle dichiarazioni di Amber Herard. Dopo un’intensa relazione con Kate Moss, altra sua compagna iconica, il divo ha incontrato Vanessa Paradise che sarebbe diventata la sua compagna di vita per oltre dodici anni. Con Vanessa, Johnny è diventato padre di due bambini, Lily Rose, oggi anche lei nel mondo dello spettacolo e John “Jack” Christopher Depp III che somiglia molto al papà. Infine, è arrivata Amber Heard che l’attore ha sposato e da cui si è separato lo scorso anno. Dopo un periodo di grande difficoltà, oggi per Johnny Depp sembra essere tornato il sereno, grazie alla sua nuova fiamma. Lei si chiama Sophie Hermann ed è una fashion designer e una influencer tedesca. Pare che i due si siano conosciuti ad inizio anno, quando la ragazza ha scritto il proprio numero di telefono su un pezzo di carta che ha lasciato tra le corde della chitarra di Johnny Depp. Ad avvalorare la tesi di una relazione tra loro, vi è il fatto che l’attore segue la bella designer su Instagram e lei, ovviamente, ricambia. Inoltre, si è speculato sul fatto che Johnny Depp ha chiesto al tribunale di rimandare il nuovo processo contro la moglie per trattenersi in Inghilterra, dove si girerà il film “Animali Fantastici e dove trovarli 3” di cui è uno dei protagonisti. Qualcuno ha insinuato che l’attore ha anche un altro motivo per voler restare a londra: la sua nuova fiamma, la bella Sophie Hermann.

In attesa di una conferma da parte di Johnny Depp, non possiamo che augurargli di ritrovare presto l’amore.