Maria De Filippi, percorso scolastico da urlo: il titolo di studio e la laurea

Maria De Filippi è senza dubbio la regina dell’intrattenimento italiano, i suoi programmi sono tra i più seguiti e la sua grande cultura è innegabile: sapete che studi ha fatto?

Maria De Filippi è una donna di grande successo e con una carriera solida nel mondo dello spettacolo. Nata Milano nel 1961, esordisce in televisione alla conduzione di Amici uno dei programmi più longevi e seguiti dal pubblico italiano. La trasmissione, sotto la sua direzione, vince due volte il Telegatto come miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti. Sempre per Canale 5, Maria De Filippi lancia Uomini e Donne, la cui notorietà la porterà alla vittoria di un ulteriore Telegatto, nel 1997 come Personaggio femminile dell’anno. Maria De Filippi, nella sua sfavillante carriera, ha anche intervistato Monica Lewinsky, la stagista diventata famosa per la sua relazione con il Presidente Clinton. Nel programma di enorme successo C’è posta per te, il suo talento e la capacità di immedesimarsi negli altri e raccontare storie sono sono il connubio perfetto. Sposata con Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha avuto anche una carriera scolastica da urlo: ecco il suo titolo di studio e la laurea che ha conseguito.

Maria De Filippi, ecco quali studi ha fatto e in cosa è laureata

Maria De Filippi è figlia di una professoressa di latino e greco e di un rappresentante di medicinali. Trasferitasi da Milano a Mornico Losana, dove i genitori possedevano un vigneto, si è diplomata al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia. Per completare il suo percorso accademico, Maria De Filippi ha conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli studi di Padova. In seguito, ha ottenuto la specializzazione in Scienza delle Finanze. Prima di dedicarsi all’intrattenimento, Maria De Filippi ha lavorato come redattrice di tesi e collaborato con l’Istituto per la Ricerca Sociale e in un ufficio legale di una società produttrice di videocassete. Durante un convegno a cui partecipò per conto della società in questione, conobbe Maurizio Costanzo che sarebbe diventato suo marito e compagno di una vita. Con lui, Maria De Filippi entra a far parte della Simco, una società per la comunicazione e l’immagine.

Maria De Filippi è una donna intelligente e brillante, con una formazione scolastica e un percorso accademico che lascia senza parole.