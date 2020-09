‘Sanremo 2021 non si farà…’: Amadeus tuona, colpo di scena

A distanza di alcuni mesi dall’inizio di Sanremo 2021, Amadeus ci ha regalato un vero e proprio colpi di scena: il conduttore è fermo sulla sua decisione.

Dopo la sorprendente e vincente edizione dei mesi scorsi, Amadeus è pronto a dare inizio alla preparazione per Sanremo 2021. La manifestazione musicale, come consueto, dovrebbe andare in onda nei primi mesi dell’anno prossimo. E, come al solito, si prepara a regalare uno spettacolo davvero incredibile. Tuttavia, a quanto pare, sembrerebbe che la sua messa in onda sia seriamente messa a rischio. A darcene notizia è stato lo stesso direttore artistico e conduttore. Giunto a Dogliani, a Cuneo, per il Festival della Tv e dei nuovi media, la colonna portante de ‘I Soliti Ignoti’ non ha potuto fare a meno di parlare del Festival di Sanremo dei prossimi mesi. E, soprattutto, svelare un vero e proprio colpo di scena. ‘Sanremo 2021 non ci sarà…’, sono proprio queste le parole che Amadeus ha detto in merito alla prossima edizione del Festival. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ecco, ma cos’è esattamente successo? E, soprattutto, per il conduttore ha detto tali parole? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2021, colpo di scena clamoroso: le parole di Amadeus

In occasione del Festival della Tv e dei media, Amadeus giunto a Dogliani, a Cuneo, non ha potuto fare a meno di parlare di Sanremo 2021. Colonna portante della famosa e seguitissima manifestazione musicale per il secondo anno consecutivo, il conduttore televisivo del programma ‘I soliti Ignoti’ si è lasciato andare a delle rivelazioni che, in un vero e proprio batter baleno, hanno fatto il giro del web. E, soprattutto, hanno lasciato tutti senza parole. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il marito di Giovanna Civitillo abbia parlato della serissima possibilità di non fare il Festival. Ma come? Sembrava tutto pronto! Lo è tuttora, sia chiaro! In realtà, però, tutto dipende dall’andamento del Coronavirus e dai suoi contagi. Ancora adesso, lo sappiamo, siamo in piena emergenza Covid-19. E, per limitare la diffusione del virus, è ancora necessario mantenere il distanziamento. Ecco. È proprio in merito a questo argomento e, soprattutto, ipotesi che Amadeus ha fatto valere la sua decisione.

‘È impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri’, ha iniziato a dire Amadeus in merito alla possibilità di mettere in atto un Piano B. Ecco. Secondo il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021 non ci sarebbe affatto alcun Piano B da mettere in pratica. Il Festival, come detto dal diretto interessato, o si farà con il pubblico. Oppure, purtroppo, non si farà affatto. Insomma, un gran colpo di scena, non credete?

