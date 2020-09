Temptation Island, chi è Amedeo Bianconi: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sul nuovo protagonista del programma di Canale 5

Ormai manca davvero pochissimo alla ripresa di Temptation Island. Anche se pare che a causa di alcuni problemi interni il programma sia stato slittato di qualche giorno. In ogni caso, si tratterebbe solo di pochi giorni di differenza… Per questa seconda edizione del 2020 potremmo contare sulla conduzione di una grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. In questi giorni la Marcuzzi ci sta deliziando con tantissimi scatti seducenti sulle splendide coste sarde. Adesso tra l’altro possiamo dire che oltre ad essere uno dei programmi dell’estate, è anche uno dei programmi autunnali più attesi. E noi non vediamo l’ora di vedere le sei nuove coppie a confronto… Inutile dirvi che ormai non si aspetta altro che l’inizio del programma per vedere le sei coppie all’opera nei rispettivi villaggi dei fidanzati e delle fidanzate.

Temptation Island, chi è Amedeo Bianconi: età, carriera e curiosità sul ragazzo

Tra i prossimi protagonisti del docu reality c’è Amedeo Bianconi, ha 32 anni ed è nato a Città di Castello, nella Val Tiberina. Da quel che siamo riusciti a capire, giocherebbe a calcio nella squadra del suo paese di nascita. A parte questo sono davvero poche le informazioni su di lui. Ma qualcosa sul suo carattere si può capire dal video di presentazione in cui lui e Sofia spiegano i motivi che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island.

Sofia dopo ben 11 anni di fidanzamento ha iniziato ad essere sempre più convinta di volere una famiglia e un figlio, vista proprio la portata del suo fidanzamento con Amedeo. Dal lato suo invece Amedeo, nonostante gli undici anni trascorsi al fianco di Sofia, non riesce ancora ad essere pronto per portare la loro relazione ad un passo successivo. Inutile dirvi che ovviamente questo è un motivo di forte scontro tra i due e mentre la ragazza resta ferma sul suo desiderio di convivenza, almeno, lui inizia a dubitare di amarla. In ogni caso, i 21 giorni sicuramente li aiuteranno a capire meglio, cosa desiderano dalla loro relazione e quali possono essere i punti d’incontro. Fino al giorno della messa in onda non ci resta che aspettare impazientemente e deliziarci con i video delle stagioni passate.