Uomini e Donne, scoppia il caos social tra due ex protagonisti del famoso programma di Canale 5: tra i due volano parole davvero pesanti.

Sono stati i protagonisti indiscussi dell’edizione scorsa di Uomini e Donne. E, a quanto pare, anche di quella che partirà da Lunedì 7 Settembre. Conosciutisi all’interno dello studio del dating show di Canale 5 e dopo essere stati una splendida coppia per diversi mesi, i due si sono detti ‘addio’ definitivamente. E, lo sappiamo, non lo hanno fatto affatto nei migliori dei modi. Sia sui rispettivi canali social ufficiali che in studio da Maria De Filippi, tra di loro sono sempre volate delle parole davvero pesanti. Ed è successo anche qualche ora fa. Quando, tramite botta e risposta su Instagram, l’ex coppia ha scatenato un vero e proprio caos. Da ambo le parti, infatti, ci sono state delle parole veramente dure. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, scoppia il caos tra due ex protagonisti: cos’è successo

Proprio nel corso della stagione scorsa, Enzo Capo e Pamela Barretta avevano annunciato la fine della loro storia d’amore negli studi di Uomini e Donne. Seppure si fossero tanto amati, la coppia era giunta al punto di non ritorno. E nemmeno il loro amore è valso a farli recuperare. Ormai, i due erano troppo lontani da ogni tipo di riappacificazione. E continuano ad esserlo ancora adesso, sia chiaro. Anche perché, a distanza di diversi mesi, continuano a lanciarsi frecciatine e parole davvero pesanti sui rispettivi canali social. Proprio pochissime ore fa, ad esempio, tra i due è scoppiato un vero e proprio caos social. Sia la bella pugliese che il campano, infatti, hanno iniziato a lanciarsi dei messaggi e delle accuse attraverso diverse Instagram Stories. Ecco tutti i dettagli.

In queste brevi video condivisi sul suo canale social ufficiale, Pamela ha dichiarato di aver fatto tutto quello che ha fatto soltanto per smascherare il suo ex compagno. ‘C’è gente che lavora seriamente. E siccome non hai un lavoro, dovresti trovartelo. Perché a 50 anni stare sulle spalle dei genitori, non è un granché’, ha detto Pamela mentre cammina per le vie di Roma. Ma non solo. L’ex dama, infatti, ci è andata giù pesante. Ed ha parlato di laurea finta, di balletti alla Gianluca Vacchi ed ha ricordato anche le vacanze alle Maldive. Immediata è stata la reazione di Enzo. Che, di fronte alle parole della sua ex compagna, ha prontamente risposto.

‘Non si stancherà mai di parlare di me’, ha iniziato a dire Enzo Capo. ‘Mi dispiace, ti ho lasciato. Mi dispiace, non facevi per me. A me piace la donna fine e, soprattutto, la donna femminile. Non basta avere un involucro di plastica per essere femminile’, ha concluso l’ex cavaliere. Insomma, da entrambe le parti sono volate delle parole davvero pesanti. Cosa accadrà più? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui