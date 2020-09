Verissimo, ritorna Silvia Toffanin: l’annuncio che sorprende i fan

La nuova stagione di Verissimo sta per tornare a partire dal 12 Settembre e alla conduzione ci sarà ovviamente Silvia Toffanin che potrebbe sorprendere i fan con un annuncio incredibile: vediamo di cosa si tratta.

Dal 12 Settembre ripartirà su Canale 5 Verissimo, programma seguitissimo condotto dalla talentuosa Silvia Toffanin e potrebbe esserci subito una sorpresa. Alcuni rumor dal web affermano che ci sia in arrivo un annuncio speciale, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Come sempre, la conduttrice intervisterà, durante lo show di Mediaset, i personaggi dello spettacolo intrattenendo con notizie di cronaca e curiosità. Stando ad alcune indiscrezioni, Silvia Toffanin potrebbe sorprendere tutti inaugurando il programma con un ospite d’eccezione, la bella Federica Panicucci per dare un annuncio molto speciale. Non c’è ancora nessuna conferma, poiché la lista degli ospiti non è stata svelata, ma c’è già chi ipotizza una puntata dedicata proprio alla Panicucci per quello che promette di essere l’evento dell’anno.

Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà Federica Panicucci per un annuncio a sorpresa?

L’annuncio in questione dovrebbe riguardare il matrimonio di Federica Panicucci, che ospite di Silvia Toffanin in primavera, aveva rivelato di avere questo desiderio. Inoltre, la bella conduttrice aveva promesso alla padrona di casa di Verissimo che avrebbe rivelato la data proprio in esclusiva al suo programma. Pare che le nozze di Federica Panicucci fossero previste già in primavera, ma il Lockdown ha bloccato ogni cosa facendo saltare o rimandare il progetto. Forse per mantenere la promessa fatta a Silvia Toffanin, la conduttrice ha dichiarato di aver incontrato un uomo meraviglioso ma di non voler rivelare nulla riguardo ad un possibile matrimonio. Ricordiamo che Federica Panicucci è rimasta single a lungo prima di incontrare Marco, il suo attuale compagno, di cui parla sempre in modo molto tenero. Federica ha dichiarato che Marco è un uomo meraviglioso che le è stato accanto con calore e complicità e, nonostante la loro relazione non sia stata semplice all’inizio, adesso procede a gonfie vele. Marco avrebbe anche un rapporto speciale con i figli di Federica Panicucci, parte fondamentale della sua vita. Di fronte a queste parole, non resta che credere al fatto che Verissimo potrebbe davvero rivelare questa grande notizia in esclusiva.

Mancano pochi giorni alla messa in onda di Verissimo, non ci resta che attendere!