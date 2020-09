Soltanto qualche ora fa, Benedetta Rossi ha parlato di Cloud: adesso il cagnolino è finalmente arrivato a casa, l’immagine fa boom di likes.

Sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che le succede. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers l’arrivo del piccolo Cloud nella loro famiglia. Sappiamo benissimo che, poco più di un mese fa, Nuvola è venuto a mancare. Ed è proprio per questo motivo che, come raccontato anche da Marco Gentili, suo marito, inizialmente entrambi erano letteralmente riluttanti ad accogliere un altro cane in casa. Tuttavia, la decisione di prendere un nuovo amico a quattro zampe è stata completamente inaspettata. E, soprattutto, dettata da una serie di coincidenze. Ecco, ma siete curiosi di vederlo anche voi? Qualche ora fa, la famosa food blogger l’ha voluto presentare a tutti i suoi sostenitori social. E, vi assicuriamo, la prima immagine mostrata su Instagram ha letteralmente fa il boom di likes. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Benedetta Rossi presenta Cloud: la prima immagine social fa boom di likes

Sempre molto attiva e, soprattutto, molto dedita a raccontarsi ai suoi sostenitori, pochissime ore fa, Benedetta Rossi ha voluto presentare ufficialmente a tutti i suoi sostenitori Cloud. Lo aveva già preannunciato in alcune delle sue recentissime Instagram Stories, è vero. Eppure, soltanto poco fa, la famosa food blogger ha voluto mostrarlo pubblicamente. Con una dolcissima fotografia che, tra l’altro, mette alla grande in evidenza la sua immensa bellezza, la colonna portante di ‘Fatto in casa per voi da Benedetta’ ha letteralmente fatto il boom di likes. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio questa la foto che, qualche ora fa, Benedetta Rossi ha condiviso per presentare ai suoi sostenitori social il dolcissimo Cloud. ‘Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa’, ha scritto la food blogger a corredo di questo incantevole scatto. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Con degli occhietti dolcissimi e un visino da riempire di coccole, l’amico a quattro zampe ha letteralmente lasciato sbalorditi tutti. Non soltanto, sia chiaro, i sostenitori della Rossi, ma anche i suoi nuovi padroni. ‘Loro non si vogliono far vedere perché hanno un po’ gli occhi lucidi’, conclude il post social. Insomma, sembrerebbe proprio che tra il piccolo Cloud, Benedetta Rossi e Marco Gentili sia un vero e proprio amore a prima vista. Non vediamo l’ora di conoscerlo un po’ di più.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui