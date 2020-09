Berlusconi, “Fase delicata”: il professor Zangrillo fa il punto della situazione

‘Fase delicata’ per Silvio Berlusconi: le condizioni di salute del Cavaliere. Come sta adesso? Ce lo spiega il professor Zangrillo, suo medico personale

Berlusconi, quali sono le sue condizioni attuali di salute dopo il ricovero al San Raffaele di Milano? Ha parlato proprio nelle ultime ore il professor Alberto Zangrillo che è il suo medico personale. L’ha visitato e poi ha dichiarato che il paziente si trova in una fase delicata. Non solo, ha anche aggiunto alcune considerazioni personali. Insomma, inutile nasconderlo: tutti sono in apprensione per il leader di Forza Italia. I medici si sono espressi fino ad ora sempre in maniera positiva. Soltanto adesso, il professor Zangrillo, ha parlato di ‘fase delicata’. Ciò che lascia in apprensione è l’età di Silvio Berlusconi che a breve compirà 84 anni.

Come sta Silvio Berlusconi? Zangrillo: “Fase delicata”

“È una fase delicata” spiega il professor Alberto Zangrillo. Poi, aggiunge: “Tuttavia, manifesto un cauto ottimismo che ribadisco”. Secondo le spiegazioni fornite dal professore, il Cavaliere “sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile” ha precisato il medico confermando però che la malattia ha “Decorso regolare con paziente tranquillo”.

Le dichiarazioni di Massimo Clementi

Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele, ha parlato al Corriere della Sera ed ha fornito alcune spiegazioni sulle condizioni di salute del Leader di Forza Italia: “Non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato (l’ossigenoterapia è un aiuto, a chi ha problemi ai polmoni, per respirare meglio, ndr)” e che “ora sta seguendo una terapia con antivirali”. Gli stanno somministrando il Remdesivir, l’unico farmaco anti-virale finora “autorizzato dagli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2″. Per ora, non abbiamo altre notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ma di sicuro nelle prossime ore seguiranno degli aggiornamenti.