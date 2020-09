‘Caduta Libera’ torna in tv, ora è proprio ufficiale: ecco quando riparte lo show condotto da Gerry Scotti e cosa cambierà con il Coronavirus, i dettagli.

‘Caduta Libera’ è un programma molto amato e seguito. Il quiz show condotto da Gerry Scotti, che va in onda ogni sera su Canale 5 prima del tg delle 20.00, è molto apprezzato dal pubblico, che non vede l’ora di poter assistere alle nuove puntate. Come tante altre trasmissioni, infatti, anche ‘Caduta Libera’ non va in onda da diversi mesi a causa del Coronavirus, che ha provocato lo stop di molti programmi. Ora, però, Gerry Scotti e le sue faose botole sono pronti a tornare per divertire e intrattenere il pubblico da casa. Siete curiosi di sapere quando ci sarà la prima puntata della nona stagione? Continuate a leggere e lo scoprirete!

‘Caduta Libera‘ torna in tv, adesso è proprio ufficiale: ecco la data d’inizio della nona stagione e cosa cambierà con il Coronavirus

‘Caduta Libera’ è uno dei primi programmi che ripartirà dopo il ‘boom’ di del Coronavirus. Anche se la pandemia non può certo dirsi sconfitta e i numeri non sono rassicuranti, la tv sta cercando di ripartire con i suoi programmi, anche se il modo di andare in onda sarà completamente diverso su tutte le reti. Tante sono infatti le nuove regole che caratterizzeranno i programmi d’ora in poi, per evitare che possano crearsi focolai e contagi. ‘Caduta Libera’, dunque, è pronto a ripartire con la nona stagione e lo farà da domani, lunedì 7 settembre, alle 18.45 su Canale 5. Non cambia, dunque, l’orario del quiz show di Gerry Scotti, che però subirà diverse modifiche a causa del Coronavirus. Siete curiosi di sapere quali? Prima di tutto, la scenografia sarà diversa, più tecnologica. Non solo però, perché sarà rispettato anche il distanziamento tra il pubblico, che sarà comunque presente in studio. Infine, ci sarà anche un nuovo gioco, ‘Chissà chi sarà’, che consisterà nell’indovinare l’identità di un personaggio famoso partendo da una lettera presente nel suo nome e nel cognome.

Per il resto non ci saranno cambiamenti e il gioco proseguirà come sempre, con la famosa botola pronta ad aprirsi nel vuoto se il concorrente non dovesse rispondere alle domande di Gerry Scotti. Siete pronti a questo nuovo attesissimo inizio?