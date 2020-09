Per chi non conoscesse Pierre Gasly, vi diciamo la sua età, chi è la fidanzata e la particolare passione del pilota di F1

Gasly è un pilota automobilistico nato a Rouen, città nel nord della Francia, il 7 febbraio del 1996. Il francese ha 24 anni e corre per la AlphaTauri, scuderia italiana con sede a Faenza. Come ogni aspirante automobilista, Gasly ha iniziato la sua carriera con i kart, concludendo nel 2010 al secondo posto nel campionato europeo. In seguito debuttò nella Formula 4, nella Formula Renault 2.0, fino a debuttare nel GP2 Series nel 2014 a Monza, rimpiazzando il connazionale della Caterham Tom Dillmann, che ebbe degli impegni concomitanti e non poté partecipare alle gare. Nel novembre del 2016, durante il Gran Premio di Abu Dhabi, si è laureato campione del mondo di GP2 Series. Passa così alla Formula 1 con la scuderia Toro Rosso, attuale AlphaTauri. Tranne per una breve parentesi alla Red Bull, Gasly ha sempre corso per la scuderia italiana. La sua prima vittoria è arrivata il 6 settembre 2020 durante il GP d’Italia, precedendo Carlos Sainz Jr. e Lance Stroll. Si tratta di una vittoria storica sia per il pilota che per la scuderia. La Toro Rosso non otteneva un primo posto in F1 da dodici anni e l’ultima volta fu proprio in Italia con Sebastian Vettel.

Gasly attualmente percepisce uno stipendio di 400 mila euro all’AlphaTauri.

Pierre Gasly: chi è la fidanzata e la particolare passione del pilota

Gasly è da sempre stato legato all’Italia. Il pilota automobilistico ha una particolare passione per il nostro paese. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il francese ha raccontato: “Amo l’Italia da quando sono bambino, ho trascorso tanto tempo qui per via del kart ed ho imparato ad apprezzare il vostro stile di vita, le vostre città“. Il pilota poi ha dichiarato di aver visitato Roma, che ritiene incredibile, e di aver trascorso le vacanze al Sud, in particolare a Napoli, poi ha aggiunto: “Mi piace l’atmosfera familiare che si respira, la gente passionale. Mi diverte la vostra carica emotiva e ho sempre desiderato venire a vivere da voi“.

Il pilota francese ha trovato anche l’amore in Italia. Gasly è fidanzato da più di tre anni con la studentessa bolognese Caterina Masetti Zannini. La ragazza sostiene il pilota in ogni occasione e dopo il podio conquistato nel GP del Brasile scrisse su Instagram: “Le parole non possono spiegare quanto sia orgogliosa di te. Ti amo tantissimo. Ti aspetto a casa per festeggiare questo straordinario secondo posto”.