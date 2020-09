Che scuola ha fatto Chiara Ferragni: ecco il titolo di studio della famosa web influencer e in che cosa ha conseguito la laurea: l’inedito retroscena.

Il successo di Chiara Ferragni, ammettiamolo, è davvero smisurato. Vera e propria regina indiscussa di Instagram, la giovanissima moglie di Fedez decanta di un clamore più che assurdo. E lo testimonia, non a caso, il cospicuo numero di followers che conta sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero incantevoli e di imperdibili siparietti con suo marito, la Ferragni non perde mai occasione di poter incantare, ammaliare e far divertire tutti i suoi sostenitori. Di lei, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero di tutto. Conosciamo a fondo le sue due sorelle, sua mamma e suo padre, senza parlare, inoltre, di suo marito e del piccolo Leone, ma che scuola ha fatto? Ecco. Molto probabilmente, questa è l’unica cosa che in molti non conoscono. Ecco, ma siete curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa. In questo articolo, infatti, non soltanto vi parleremo del suo titolo di studio, ma anche in che cosa ha conseguito la laurea. Siete pronti? Scopriamo ogni cosa insieme.

Che titolo di studio e in cosa ha conseguito la laurea, Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni, lo sappiamo, è il vero e proprio personaggio del momento. Autrice di una linea di abbigliamento, la giovanissima moglie di Fedez è anche un’affermata ed apprezzata fashion blogger. E lo dimostra, come dicevamo precedentemente, l’immenso clamore che decanta sul suo canale social ufficiale. È proprio qui, infatti, che la Ferragni non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa della sua vita. A partire, quindi, da incantevoli scatti da sola o in compagnia di suo figlio Leone. Fino ad imperdibili siparietti con suo marito e ritratti di famiglia. Insomma, un vero e proprio ‘diario segreto’. Tuttavia, l’unica cosa di cui non abbiamo praticamente notizia è il suo percorso scolastico. Ecco, siete curiosi di saperlo anche voi? Tranquilli, vi racconteremo noi ogni cosa. In questo articolo, infatti, vi parleremo non soltanto del titolo di studio, quindi quello liceale, ma anche in che cosa la bellissima Ferragni ha conseguito la laurea. Procediamo con ordine, ovviamente.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il titolo di studio di Chiara Ferragni appartenga ad un diploma di Liceo Classico. Iscrittasi ad una scuola di Cremona, la fashion blogger ha iniziato e portato a termino questo percorso di studi. Differente, invece, è la questione riguardante la laurea conseguita. Sembrerebbe, infatti, che la web influencer si sia inizialmente iscritta agli studi di Giurisprudenza alla Bocconi di Milano, ma che non sia riuscita a portarli a termine.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui