Chiara Nasti anche questa volta nel mirino degli accaniti followers sui social, ma la modella non ci sta e dice la sua: ecco cos’è successo!

Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. Classe ’98, modella ed influencer napoletana ha iniziato da bambina la sua carriera nel mondo della moda. Sui social fa sfoggio delle sue bellissime forme, gambe lunghe, fisico tonico, labbra carnose. Il suo profilo Instagram è ricco di sensualissimi scatti in cui appare più in forma che mai. L’abbiamo seguita in quarantena durante il lockdown alle prese con i numerosi allenamenti in diretta dalle sue Instagram Stories insieme al suo personal trainer, ma questo non basta agli accaniti followers che sotto ogni suo scatto iniziano un’arringa contro la modella che secondo loro si è concessa qualche ritocchino fisico in più oltre quelli da lei stessa ammessi. Diventa infatti molto spesso oggetto di polemiche social, alle quali spesso l’influencer non intende rispondere. Oggi però Chiara Nasti non ci sta, e sbotta!

Chiara Nasti sui social: “C’è chi si toglie la vita” , ecco cosa è successo.

Al centro di una nuova polemica Chiara Nasti ci è finita dopo aver postato uno dei suoi ultimi scatti su Instagram prima di partire per la sua vacanza in Puglia. La giovane Nasti posta spesso scatti in cui esibisce un fisico mozzafiato . In questo caso una mini tutina che racchiude le sue forme manda in delirio i fan che apprezzano il contenuto del post; ma ciò che suscita la rabbia dei suoi seguaci è la didascalia che la stessa posta sotto la sua foto “No Cute, just Psycho”.Una pioggia di commenti denigratori nei confronti della modella che decide di rispondere a tutto tono alle critiche ricevute; in particolare si rivolge alle donne, o meglio alla mancanza di solidarietà tra le donne :”Vedere donne che attaccano altre donne sotto le mie foto è davvero deludente ed alquanto sconcertante” – e continua- :”Ci sono tante ragazze che si tolgono la vita per il Body Shaming (perché quello che fate a me lo è), fate attenzione, non tutte hanno la forza di andare avanti” – Chiara Nasti non ci sta e dice la sua contro gli attacchi gratuiti che riceve sotto i suoi post. Anche lei come numerose influencer, si fa portavoce di un messaggio importante contro tutti quei leoni da tastiera!

RC