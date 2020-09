Clamorosa indiscrezione dell’ultima ora: al Festival di Sanremo 2021 potrebbero esserci anche Chiara Ferragni e il rapper Fedez

Il Festival di Sanremo si farà? Al momento sì, ma restano ancora molti dubbi. Il direttore artistico Amadeus, intervenuto ieri in un’intervista, ha dichiarato che senza pubblico la manifestazione canora non andrà in onda: “Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati”. Bisognerà dunque attendere l’evoluzione della pandemia per capire se si terrà la settantunesima edizione della kermesse. Nel frattempo, però, circolano già moltissime indiscrezioni riguardo alle dame che potrebbero accompagnare il direttore artistico e conduttore durante le cinque serate del festival della canzone italiana.

Festival di Sanremo 2021, anche Fedez e Chiara Ferragni?

Nelle ultime ore circola sul web un’indiscrezione veramente clamorosa. Una delle co-conduttrici della settantunesima edizione del Festival di Sanremo potrebbe essere Chiara Ferragni, modella molto famosa e amata sui social network. La notizia ovviamente è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Se dovesse essere confermata, sicuramente sarebbe un colpo grosso per Amadeus e per la Rai. La Ferragni è una delle modelle più stimate del panorama mondiale e saprebbe impreziosire il teatro Ariston con la sua classe e la sua eleganza.

Non è tutto, perchè all’Ariston potrebbe arrivare anche Fedez, marito della modella. L’artista potrebbe essere uno degli ospiti d’onore della settantunesima edizione della manifestazione canora. Anche la presenza del rapper, però, resta al momento un’indiscrezione da prendere con le pinze.

Al fianco di Amadeus, invece, è confermatissima la presenza di Fiorello. Lo showman accompagnerà l’amico e collega durante la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Anche riguardo alla presenza di Fiorello, il direttore artistico ha dichiarato nell’intervista: “Come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo?“. Tante incognite e poche certezze intorno alla prossima edizione del Festival.