Giulia De Lellis, brutto risveglio per l’amatissima influencer: lo spiacevole episodio accadutole di prima mattina, le immagini lo mostrano chiaramente.

Dopo un Festival del Cinema di Venezia davvero indimenticabile, Giulia De Lellis è ritornata a Milano. Terminata l’autoisolamento domiciliare appena ritornata dalla Sardegna, l’influencer si è immediatamente data da fare per la settantasettesima edizione della mostra. È proprio per questo motivo che, appena terminato il tutto, ha voluto concedersi un po’ di relax. Anzi, lo diciamo meglio: avrebbe voluto concedersi un po’ di meritato e sano riposo. Il condizionale è d’obbligo, sia chiaro. Perché sarebbe stata proprio questa la sua intenzione se non fosse stata la protagonista di un vero e proprio brutto risveglio. A svelare ogni cosa nel dettaglio, come al suo solito, è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori lo spiacevole episodio capitatole questa mattina. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, ovviamente. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis, brutto risveglio: lo spiacevole episodio mostrato su Instagram

Approfittando della giornata di riposo e, soprattutto, dell’arduo impegno avuto nei giorni scorsi, Giulia De Lellis, questa mattina, avrebbe voluto dormire qualche ora in più. A quanto pare, però, non le è stato affatto possibile. Come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, l’influencer romana è stata la protagonista di un vero e proprio spiacevole episodio. Che, purtroppo, l’ha costretta a svegliarsi improvvisamente. Ma cosa è successo esattamente? Come dicevamo precedentemente, non è accaduto affatto nulla di grave. Piuttosto, si tratta di un semplice brutto risveglio. Cerchiamo di capirne di più molto più da vicino.

‘Era Domenica anche per me’, era!’, scrive Giulia De Lellis a corredo di questa sua recentissima Instagram Stories. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, l’influencer romana è ancora a letto, intenta a godersi delle ore di sonno, ma, purtroppo, è stata svegliata dal volume della musica un po’ troppo alta. Non sappiamo, ovviamente, di chi sia la causa. Fatto sta che l’ex corteggiatrice non ha più avuto la possibilità di continuare a dormire.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui