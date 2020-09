Il successo di Giulia De Lellis è iniziato da Uomini e Donne, ma che lavoro faceva prima di approdare al famoso dating show di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Correva l’anno 2016 quando Giulia De Lellis, davvero giovanissima, approdava nel mondo della televisione. Ed, in particolare, di Uomini e Donne. Nei panni di corteggiatrice di Andrea Damant, la bellissima romana si è facilmente notare da lui ed, ovviamente, da tutto il pubblico. E, soprattutto, facilmente è entrata nelle simpatie di tutti. Tanto che, appena uscita dal programma di Maria De Filippi, la De Lellis ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Attualmente, infatti, Giulia è una delle web influencer più apprezzate e ricercate del momento. Sarà per la sua immensa bellezza, per le sue idee geniali, per la sua spontaneità o semplicità, fatto sta il suo clamore e seguito è davvero smisurato. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: che lavoro faceva prima di approdare al famoso programma di Canale 5? Sappiamo benissimo che Giulia ha la passione per la moda e per i vestiti, da qui, infatti, ne deriva anche il suo titolo di studio, ma cosa faceva prima di diventare ciò che è adesso? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Che lavoro faceva Giulia De Lellis prima di Uomini e Donne?

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto Andrea Damante, sia chiaro, ma anche tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, a distanza di ben quattro anni dalla fine del suo percorso televisivo, la romana continua a cavalcare l’onda del successo. Autrice di una linea di costumi da bagno, scrittrice del suo primo libro, testimonial di diversi e numerosi brand e molto altro ancora, l’influencer romana decanta di un seguito davvero clamoroso. Ecco, ma siete curiosi di sapere che lavoro faceva la De Lellis prima di approdare al programma di Maria De Filippi? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. In una sua intervista a Il Giornale risalente a qualche anno fa, la fidanzata (?) di Andrea Damante ha svelato un piccolo retroscena appartenente al suo passato. Da come si può chiaramente intendere dalle foto incantevoli che, spesso e volentieri, Giulia condivide sul suo canale social ufficiale sappiamo benissimo che l’ex corteggiatrice è un’appassionata della moda. Quindi, secondo voi, cosa avrebbe potuto scegliere come lavoro prima del suo successo?

Proprio in merito al suo attuale lavoro e successo e, soprattutto, a cosa farebbe qualora tutto questo andasse a finire, Giulia De Lellis ha le idee molto chiare. A ‘Il Corriere della Sera’, infatti, Giulia De Lellis ha rivelato di essere pronta a ritornare al suo lavoro di prima. Ovvero? Semplice: è appassionata di moda, quindi al suo lavoro da commessa.