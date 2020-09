Giulia De Lellis rompe il silenzio: “Non è stato facile per me”, parole da brividi dell’amatissima influencer al rientro dal Festival di Venezia, ecco i dettagli del suo sfogo.

Giulia De Lellis è senza alcun dubbio uno dei personaggi più ‘chiacchierati’ in questo periodo. Influencer amatissima e super seguita, ha un profilo Instagram che conta quasi 5 milioni di followers. Numeri importanti, che dimostrano il suo enorme successo e l’incredibile carriera che ha costruito dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Negli ultimi mesi è stata in modo particolare sotto i riflettori per il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, ufficializzato durante il lockdown, e per la successiva rottura, avvenuta poche settimane fa, che ha lasciato tutti di stucco. Ma questa non è l’unica ragione per cui Giulia è molto ‘chiacchierata’. E’ stata infatti la sua ‘confessione’ di qualche giorno fa a far parlare di lei. L’influencer, infatti, ha scelto di mostrarsi su Instagram completamente al naturale, senza trucco né filtri, facendo vedere il suo viso fortemente segnato dall’acne. Un ‘problema’ che Giulia non ha mai nascosto di avere e che ha deciso di mostrare ai suoi followers. Poco fa ha fatto un lungo sfogo sui social, parlando ancora una volta di questa sua situazione e della sua esperienza a Venezia: ecco le sue parole nel dettaglio.

Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo Venezia: “Non è stato semplice per me”, ecco le sue parole da brividi

Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet di Venezia con uno splendido abito in tulle, facendo parlare tantissimo di sé per un ‘dettaglio’. Ci riferiamo al suo ‘problema’ di acne, che l’ha accompagnata anche durante l’esperienza al Festival del Cinema e che lei ha mostrato senza troppi problemi anche sul red carpet. Una scelta, questa, molto apprezzata dall’opinione pubblica, che l’ha definita un esempio di ‘skin positivity’. Poco fa Giulia, che è tornata a casa dopo la splendida esperienza nella città lagunare, ha rotto il silenzio su questo argomento, facendo un lungo sfogo nelle sue storie Instagram. L’influencer ha raccontato che per lei non è stata una ‘passeggiata’ mostrare questa sua caratteristica: “Sono umana anch’io”, ha raccontato, “non è stato semplice per me mostrarmi in pubblico con un problema estetico, anche io ho le mie insicurezze”. Giulia ha confermato che è stata una sua scelta sfilare sul red carpet con l’acne, sperando di dare forza a tutte le persone che hanno il suo stesso ‘problema’, ma che per farlo ha dovuto affrontare le sue fragilità.

Parole da brividi quelle dell’influencer, che ha chiuso ringraziando tutti coloro che si sono complimentati con lei e tutti quelli che la seguono sempre con affetto. Cosa ne pensate del suo sfogo?