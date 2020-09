Ilary Blasi, Maurizio Costanzo svela una clamorosa indiscrezione sulla bellissima conduttrice romana: si tratta della notizia tanto attesa.

Ilary Blasi, lo sappiamo, è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Entrata nel mondo dello spettacolo a tutti gli effetti diversi anni fa quando, davvero giovanissima, ha preso parte al programma ‘Passaparola’ nelle vesti di letterina, in un vero e proprio batter baleno, ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Nel suo curriculum, infatti, la bellissima moglie di Francesco Totti decanta diversi programmi più che di successo. A partire, quindi, da Le Iene. Fino al Grande Fratello Vip ed Eurogames. Eppure, in questo ultimo periodo, l’ex letterina è poco presente sul piccolo schermo. Perché? Ovviamente, i reali motivi non li conosciamo affatto. Sappiamo che ha scelto abbandonare la versione celebrities del Gf perché consapevole di essere giunta alla fine di un ciclo. La domanda, però, adesso sorge spontanea: quando la rivedremo? A lanciare una vera e propria clamorosa indiscrezione è stato Maurizio Costanzo. Che, sul settimanale ‘Nuovo’, si è lasciato andare ad una notizia molto attesa.

Ilary Blasi, Maurizio Costanzo svela una clamorosa indiscrezione: cosa accadrà nei prossimi mesi

Dopo l’addio definitivo al Grande Fratello Vip e la fine di Eurogames, Ilary Blasi è completamente scomparsa dal piccolo schermo. Ecco. È proprio a tal proposito che, sul recentissimo numero del settimanale ‘Nuovo’, Maurizio Costanzo ha lanciato una vera e proprio clamorosa indiscrezione sul futuro prossimo dell’ex letterina di Passaparola. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’assenza della moglie di Francesco Totti dalla televisione italiana non durerà in eterno, ma che, molto presto, potremmo finalmente rivederla. Ecco i i dettagli.

‘Voci di corridoio la vogliono favorita per il timone de L’Isola dei Famosi 15, che dovrebbe andare in onda agli inizi del 2021…Inoltre potrebbe condurre anche la prossima edizione de Lo Show dei record…’, sono proprio queste le parole che Maurizio Costanzo, sul recentissimo numero di ‘Nuovo’, ha detto in merito al futuro televisivo di Ilary Blasi. Noi non vediamo l’ora, voi?

