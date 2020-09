Ilary Blasi, scene comiche in casa Totti: tutta colpa del ‘topo’

Ilary Blasi, scene comiche in casa Totti dopo la scoperta della presenza di un piccolo animaletto: tutta colpa di un ‘topo’.

Ilary e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, da tantissimi anni insieme, sembrano più affiatati che mai. La loro intesa è spesso mostrata sui social, dove appaiono divertirsi e giocare tra di loro, una sorta di Sandra e Raimondo dei nostri tempi. Ad alimentare la vita della famiglia Totti si è presentato un piccolo inconveniente, che ha riscosso molto seguito sui social. Infatti, Paola, il gatto, ha portato un topolino in casa suscitando un divertente siparietto online, che ha recato una ventata di allegria sul web. Paola prende il topolino mentre Ilary Blasi guarda la scena da un vetro che la separa dal giardino di casa. Con uno scatto felino, cerca di portarlo all’interno mentre la conduttrice urla e scappa via, presa dall’agitazione del momento. Da pochissimo Ilary ha postato delle stories, un sequel in cui mostra cos’è accaduto: la scena comica è davvero incredibile. Vediamo insieme cos’è successo.

Ilary Blasy, scene comiche in casa Totti per la presenza di un topo

Ilary Blasi forma insieme a Francesco Totti un duo davvero divertente, e questo è possibile fin da subito dedurlo dalle vicende comiche che li accompagnano. A suscitare grande curiosità e innumerevoli risate, è stata la presenza in casa Totti di un topo, portato dal gatto di famiglia, Paola.

Ilary ha pubblicato recentemente delle storie in cui mostra cos’è accaduto, la scena comica è davvero incredibile. Totti intento a cercare il topo tra le mura di casa, inseguendo il gatto che lo afferra e non osa lasciarlo, mentre lei riprende l’accaduto. Un inseguimento che ha coinvolto anche i figli della coppia, che si sono divertiti e hanno cercato di portare ordine.

“Da solo contro il topo“, afferma Ilary rivolgendosi a suo marito, che nel frattempo è uscito nel giardino rincorrendo il piccolo animaletto. Ma Paola, il gatto della coppia, ritorna in casa riportando il topo con lui. Ma a quanto pare, la scena non si è risolta nel migliore dei modi, e il topo è scappato, sfuggendo all’ilare inseguimento. Una situazione che ha tanto divertito i follower di Ilary e di Totti, che hanno seguito l’avvenimento molto entusiasti.

