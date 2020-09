L’isola dei famosi, un amato ex naufrago è diventato di nuovo papà: l’annuncio social che ha emozionato i suoi numerosi follower.

L’ex naufrago de “L’isola dei famosi” edizione 14 è diventato da pochissimo nuovamente papà, per la terza volta, stiamo parlando proprio di lui, del vincitore in persona, Marco Maddaloni. E’ un grande atleta, un judoka conosciuto grazie alle 4 medaglie ottenute ai mondiali di judo e alla vittoria ai Campionati Italiani nella categoria under ’73. Maddaloni è nato a Napoli, trascorre la sua infanzia entrando fin da subito a far parte del mondo sportivo grazie al fatto che il padre gestisce una palestra e un centro di judo. Da lì inizia il suo percorso, insieme al fratello Pino, oro olimpico a Sidney, diventando uno dei jusoka più forti al mondo. E’ noto per aver partecipato a L’sola dei famosi, uscendo da vincitore e dimostrando di avere un carattere combattivo e tenace, nonostante le grosse difficoltà riscontrate. Marco conosce Romina Giamminelli, la sua attuale sposa nel 2009 e da quel momento i due decidono di non separasi più. Dopo aver messo alla luce due bellissimi bambini, Giovanni e Marie Giselle, è arrivata una notizia davvero incredibile, che Marco ha voluto postare sui social: la nascita del suo terzo figlio.

L’ex naufrago Marco Maddaloni diventa papà per la terza volta

Marco Maddaloni conosciuto per essere un grande sportivo, portando a casa numerose vittorie e premi, è noto anche per essere stato uno dei concorrenti del L’isola dei famosi dell’edizione 14, riuscendo ad uscire dal reality vincitore. Ha dimostrato una tenacia e una forza sorprendenti, una personalità che ha colpito il pubblico da casa. Sposato con la bellissima Romina Giamminelli, ha avuto dalla donna due splendidi figli. Ma da pochissimo Maddaloni ha pubblicato uno scatto davvero meraviglioso: l’annuncio social ha lasciato tutti senza parole.

Lo sportivo ha annunciato tramite il suo profilo instangram di essere diventato di nuovo papà, per la terza volta, pubblicando una foto con la mano del bambino:”Nel settembre del 2000 mio fratello Giuseppe “Pino”ci portava alla vita nel mondo vincendo quella medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney che dimostrava a me e tutte le persone delle nostre zone che nulla era impossibile!! Il 04 settembre del 2020 è nato il mio terzogenito Giuseppe “Pino” Maddaloni”, una notizia che ha sorpreso tutti i suoi follower e non solo. I messaggi di auguri non si sono fatti di certo attendere e hanno contornato il lieto evento con meravigliose parole. “A mio figlio non posso che auguragli di percorrere la stessa strada dello zio come atleta e soprattutto come uomo”, ha continuato Maddaloni, concludendo e affermando che sia il piccolo sia sua moglie Romina stanno bene, rassicurando tutti i suoi fan.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B