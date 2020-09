Mara Venier racconta del dramma che ha dovuto affrontare dopo la perdita di sua madre, in un’intervista dice :”Maria De Filippi mi ha teso la mano”

Mara Venier, attrice, opinionista e famosa conduttrice televisiva. Numerosi sono stati i suoi successi televiaivi, la riconoscete soprattutto per la grande conduzione del programma Domenica In, in onda la domenica su Rai 1; per il grande successo ottenuto alla conduzione del programma Mara è diventata per tutti La signora della Domenica, nessuno si perdeva l’appuntamento nel fantomatico salotto della Rai.

Moglie, madre e nonna, Mara Venier è la regina dell’intrattenimento Rai e Mediaset, è pronta per ritornare sul grande schermo con numerose novità a partire dal 13 Settembre. “Zia Mara” si racconta in un’intervista per Il Corriere e si lascia andare al ricordo della dolorosa perdita della sua mamma, avvenuta circa sei anni fa dopo una dura lotta contro l’Alzheimer.

Mara Venier e il dramma della perdita di sua madre; rivela : “Maria De Filippi è stata di grande aiuto”

In un’intensa intervista rilasciata per Il Corriere, Zia Mara racconta del dolore per la grave perdita di sua madre, un dolore che ancora oggi porta con sé. La conduttrice televisiva rivela di provare lo stesso dolore di 6 anni fa, e non riesce a far ritorno nel luogo di nascita della sua mamma: “Mia madre è cresciuta in Laguna e lì ci sono molti ricordi. Da quando è venuta a mancare non ci sono più tornata. Sono sopraffatta dal dolore. Ma ho fatto una promessa: ci devo tornare, oppure non affronterò mai la sua perdita“ – promette a sé stessa di voler fare ritorno a Venezia, un luogo per lei particolarmente significativo, in cui ritrova vivido il ricordo di sua madre. Si lascia andare a parole che ricordano il legame che aveva con lei, spiega di essersi dedicata a lei e di aver dovuto rinunciare spesso a lavori importanti per seguirla nella sua malattia :”Durante la malattia ho rinunciato a viaggi di lavoro. Ero arrabbiata, ma ora non so cosa darei per averla qui con me, anche solo per un minuto e dirle tutto quello che non ho mai avuto la forza di raccontare.” Nel momento più doloroso, quello successivo alla perdita, Mara Venire dice di aver avuto l’affetto sincero di un’amica speciale :”“Maria De Filippi è stata di grande aiuto. Mi ha teso una mano” ; nonostante le due conduttrici televisive non abbiano un rapporto d’amicizia continuativo, Mara trova in Maria De Filippi una presenza fissa: “E’ come se fosse il mio ossigeno” – dice Mara Venier.

L’intervista prende il via come abbiamo già anticipato per fare il punto sulla carriera della conduttrice, che si appresta a fare il suo ritorno con Domenica In a partire dal 13 Settembre, in onda su Rai 1, non perdetevela!

