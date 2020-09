Mara Venier, immenso dolore: la triste confessione appena arrivata

Mara Venier, immenso dolore per la famosa conduttrice televisiva: la triste confessione è appena arrivata, ecco cos’è successo.

In attesa di rivederla nuovamente al timone di Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare in una lunghissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’. In quest’occasione, infatti, la colonna portante del famoso e storico programma di Rai Uno non soltanto ha parlato della nuova edizione del programma, ma è nuovamente ritornata a parlare del suo ‘periodo buio’. E, soprattutto, del periodo in cui, allontanata dalla Rai, la zia ‘Mara’ ha trovato un grande aiuto e un gran conforto in Maria De Filippi. Ricordiamo esattamente che, infatti, dopo Domenica In, la simpaticissima Mara è stata, per un anno intero, al capo della giuria popolare all’interno della trasmissione ‘Tu si que Vales’. Insomma, il programma di Canale 5 può significare una sorta di rinascita per lei, ammettiamolo. Ecco, ma come sarà stata quando non ha avuto la possibilità di lavorare per l’azienda di Viale Mazzini? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, durante la sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, non ha potuto affatto nascondere il suo immenso dolore per un episodio in particolare. Ecco la triste confessione della zia Mara.

Mara Venier, immenso dolore: la confessione appena arrivata

Seppure attualmente sia una delle vere e proprio colonne portanti della Rai, nella sua recentissima intervista a ‘ll Corriere della Sera’, Mara Venier non ha potuto fare a meno di descrivere quanto sia stato difficile per lei superare il momento in cui è stata allontanata dalla famosa azienda. ‘Sono stata molto delusa allora. Credo che ogni direttore abbia il diritto di cambiare conduttori, fare scelte. Ma c’è modo e modo’, ha iniziato a dire Mara Venier. Ma non è affatto finita qui. La conduttrice televisiva, infatti, ha voluto sottolineare che ciò che l’ha realmente amareggiata. ‘La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentita umiliata per il modo con cui il direttore Leone mi aveva liquidata’, ha continuato la zia Mara. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ciò che la Venier ha vissuto è stato un vero e proprio immenso dolore.

A distanza di anni dal suo allontanamento dalla Rai, Mara Venier ricorda esattamente come si è sentita in quel periodo. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, ad aumentare ancora di più la sua amarezza è stato il peggiorare delle condizioni di salute di sua madre. ‘Da quel momento si era poi creato il vuoto attorno a me e, non bastasse, mia madre stava molto male: quello era il vero dolore’, ha concluso Mara Venier.