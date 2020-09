Matilde Gioli, maxi scollatura sul red carpet: la star di Doc incanta Venezia, ecco il look scelto dall’attrice.

La 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia procede a gonfie vele. E, come sempre, gli occhi dei media sono tutti puntati sui look delle star che sfilano sul famoso red carpet. Sono davvero tanti gli abiti che hanno attirato l’attenzione dei fan. Dal meraviglioso Versace di Elodie, all total white (con tanto di gaffe del cartellino!) di Georgina Rodriguez. Ma, oggi, non si parla altro che di lei, Matilde Gioli, la meravigliosa attrice, tra le più amate del nostro Paese. I fan non vedono l’ora di rivederla nei panni della dottoressa Giulia in Doc – Nelle tue Mani, la fiction di gran successo con protagonista Luca Argentero. Ma, nel frattempo, hanno potuto ammirarla sul red carpet di Venezia, con un abito che ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Sopra un tailleur nero, sotto un top che non copre proprio tutto: il ‘nude look’ è incantevole.

Matilde Gioli, maxi scollatura sul red carpet: il nude look dell’attrice di Doc

Non è passata inosservata Matilde Gioli, la star di Doc, sul red carpet di Venezia. La splendida attrice è una degli ospiti della Mostra del Cinema, arrivata per la presentazione del secondo film italiano in concorso, Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli. Per la sfilata sul tappeto rosso, Matilde ha indossato un abito della collezione autunno-inverno 2019-2020 di Armani Privé. Giacca e pantaloni neri dal taglio dritto, ma a colpire tutti è il top indossato dall’attrice, super in vista quando ha tolto la giacca. Un top semitrasparente, ricoperto di cristalli, e niente intimo. Un look nude, che però non risulta volgare: Matilde è elegantissima e sorridente ai fotografi.

Anche la schiena dell’attrice è completamente scoperta:

Insomma, in attesa di rivederla col camice bianco, la Gioli ha regalato una vera sorpresa ai suoi fan! Che possono gioire: le nuove puntate di Doc, sospese per via del lockdown, dovrebbero andare in onda ad ottobre! Noi non vediamo l’ora, e voi?