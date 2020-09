Pippi Calzelunghe, com’è oggi? L’avrete vista almeno una volta nella vostra vita, ma sapete come è diventata oggi? Ecco come è cambiata la famosa attrice.

Pippi Calzelunghe è la bambina protagonista del romanzo pubblicato nel 1945 dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren poi reso una serie televisiva nel 1969 che ha ottenuto un grandissimo successo. In Italia la seria televisiva è andata in onda su Rai 1 a partire dal 6 Settembre del 1970 ed ha avuto negli anni successivi diverse repliche. Pippi è una vivacissima bambina che piomba all’improvviso nella tranquilla cittadina svedese di Visby e va a vivere da sola a Villa Villa Colle che attira subito l’attenzione degli abitanti della città, soprattutto quella di due bambini Annika e Tommy che incuriositi entrano in casa e trovano la bambina che riposa a testa in giù appesa ai piedi del letto. I bambini fanno presto amicizia, e dopo poco scoprono che Pippi tiene nascosta in casa una borsa contenente delle monete di grande valore, che secondo la bambina si tratta dei tesori trovati dal suo papà che era un pirata dei mari del Sud. Pippi è in compagnia di un cavallo bianco a pois neri che lei chiama zietto e di una scimmietta, che lei chiama signor Nilsson. La bimba, all’ora attrice della serie televisiva è Inger Nilsson, ed aveva solo 10 anni quando ha fatto il suo debutto nell’omonima serie. Ma sapete com’è oggi?

Pippi Calzelunghe, com’è oggi la nota attrice della serie che compie 50 anni

Oggi 6 Settembre 2020, l’omonima serie televisiva compie esattamente 50 anni dal suo grande esordio in TV. In un’intervista Inger Nilsson, la bambina che rappresentava la divertentissima Pippi Calzelunghe, racconta come è stato essere Pippi e svela che oggi a 61 anni di età le risulta ancora difficile essere vista solo come l’attrice Inger Nilsson, per tutti lei veste ancora i panni della famosissima Pippi: “Ogni attore deve lottare contro qualcosa, e per me questo qualcosa è stato Pippi. E’ stato difficile liberarmene: registi e produttori volevano vedermi sempre come lei. Ma non si possono avere nove anni per tutta la vita” – dice l’attrice. Oggi pare sia riuscita a liberarsi da quella etichetta della ragazzina tutta lentiggini e capelli rossi; ha intrapreso la strada del teatro, tuttavia non ha abbandonato del tutto il grande schermo. Inger Nilsson è una fervente femminista e con convinzione afferma che anche la piccola Pippi doveva esserlo: Pippi era una bimba indipendente, e questo voleva essere un insegnamento per tutte le donne, imparare a non dipendere da nessuno! Assicura Inger, oggi abbiamo l’erede di Pippi, Greta Thunberg.

In occasione dell’anniversario dalla sua prima messa in onda, Pippi Calzelunghe andrà in onda oggi e domani nella maratona “Pippi sei Mitica” sul canale satellitare DeaJunior, non perdetevela!

