Rihanna, brutto incidente per la nota cantante: le immagini incredibili

Rihanna ha subito un brutto incidente mentre era a bordo di uno scooter: nelle immagini il volto tumefatto della cantante.

Rihanna, la popstar internazionale oggi 32enne ha alle spalle una carriera polivalente: cantante, attrice, imprenditrice, modella. Ha collezionato i suoi primi successi a partire dall’età di 16 anni e nel 2005 ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo del suo primo album Music of the Sun. Rihanna è una delle artiste musicali più premiate nel contesto musicale; ha raccolto premi importanti come i nove Grammy Awards, dodici Billboard Music Awards, 4 MTV Europe Music Awards e molti altri ancora. Le canzoni con le quali ha ottenuto un grande successo anche qui in Italia, Pon De Replay, Don’t Stop The Music, Umbrella, Disturbia, Diamonds le ricordate? Hanno fatto la storia nella nostra età adolescenziale! Ad oggi la cantante, ha per un po’ accantonato il mondo musicale per dedicarsi più da vicino ad un’altra sua passione, il make-up. Nel ruolo di imprenditrice nel 2017 ha infatti lanciato una sua linea di cosmetici adatta alle pelli di ogni colore, Fenty Beauty definita dal settimanale della rivista inglese Time come una delle migliori invenzioni dell’anno. Oltre che per il make-up la sua linea si occupa anche di prodotti adatti alla cura della pelle; infatti circa due mesi fa, il 31 Luglio 2020 il debutto della linea Fenty Skin.

Rihanna, brutto incidente per la cantante

La cantante ha avuto un brutto incidente mentre era a bordo di uno scooter elettrico. Il giornale TMZ riporta le immagini dell’incidente che l’hanno vista protagonista; la giovane cantante riporta un occhio nero e volto tumefatto. Inizialmente si pensava che fosse il risultato di una ennesima lite, ricordando il pestaggio del cantante Chris Brown nel 2009. Ma il suo rappresentante fa chiarezza e rende infatti noto ad TMZ che Rihanna ha avuto un brutto incidente in scooter e che fortunatamente è già in fase di guarigione.

