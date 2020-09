Temptation Island, svelata la nuova data di esordio: l’annuncio ufficiale

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, è stata svelata la nuova data esordio di Temptation Island: l’annuncio ufficiale è stato dato pochissime ore fa.

C’è una nuova data per Temptation Island. Si, è proprio così. Seppure inizialmente si credeva che il famoso e seguitissimo docu-reality delle coppie sarebbe dovuto partire Mercoledì 9 Settembre, a causa di un problema avvenuto nei primi giorni di registrazioni, il tutto è slittato. Ma cos’è successo esattamente? Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe proprio che una delle sei fidanzate di questa edizione abbia scoperto, anzi, abbia avuto la conferma del tradimento del suo fidanzato. E che, per questo motivo, anche l’inizio del programma è stato costretto ad essere clamorosamente rimandato. Non sappiamo esattamente di quale delle sei coppie si parli, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, questa indiscrezione sembrerebbe essere proprio certa. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: se Temptation Island non partirà più tra pochissimi giorni, quando potremmo assistere alle nuove avventure delle sei coppie? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che l’annuncio ufficiale è stato dato qualche ora fa. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, svelata la nuova data della prima puntata: quando andrà in onda

La seconda edizione di Temptation Island con al timone Alessia Marcuzzi ancora deve partire, eppure già ci ha regalato dei veri e propri colpi di scena. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo e, soprattutto, come ha svelato TV Blog, sembrerebbe proprio che una delle sei coppie sia stata sostituita pochi giorni dopo l’inizio delle riprese, ma anche che una delle fidanzate abbia avuto la conferma di un tradimento da parte del suo compagno. Insomma, se questi sono i presupposti, siamo certi che questa nuova edizione sarà davvero imperdibile. Ecco, ma quando potremo assistere a tutto ciò. Sappiamo benissimo che la prima puntata non andrà più in onda il 9 Settembre come stabilito, bensì un altro giorno. Ecco, ma quando? A svelare ogni cosa è stato il canale Instagram ufficiale del programma. Che, proprio pochissime ore fa, ha dato l’annuncio ufficiale della nuova data d’esordio. Siete proprio curiosi di saperne di più anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si, avete letto proprio bene: la prima puntata di Temptation Island andrà in onda Mercoledì 16 Settembre. Insomma, bisognerà ancora poco più di una settimana, ma, senza alcun dubbio, ne varrà davvero la pena. Voi, invece, cosa ne pensate? Fatto sta che noi non vediamo l’ora di seguire le appassionanti avventure delle sei coppie, voi?

