‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: annuncio a sorpresa sui social, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

E’ di poco fa una notizia che è diventata virale in pochissimo tempo. Un’amatissima e super seguita coppia del mondo del calcio ha infatti appena annunciato il nome che ha scelto per il bebè che sta per nascere. Per entrambi si tratta del primo figlio, che arriva tra l’altro in un momento molto ‘particolare’, rendendo l’attesa ancora più bella. Sia lui che lei, infatti, sono stati positivi al Coronavirus nei mesi scorsi, risultando tra i primi contagiati nel calcio. Avete capito di chi stiamo parlando?

‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: ecco di chi si tratta

Gli indizi sono pochi, ma di facile lettura. Poco fa un’amatissima coppia del mondo del calcio, risultata positiva al Coronavirus mesi fa, ha annunciato il nome del bebè che sta per nascere. Avete capito di chi si tratta? Sono proprio loro, Daniele Rugani e la sua compagna Michela Persico. Il difensore della Juventus è stato praticamente il primo calciatore trovato positivo al Covid, e con lui anche la sua fidanzata, che all’epoca aveva da poco scoperto di essere incinta. Un momento davvero non facile per entrambi, che sono stati costretti a non vedersi per oltre 30 giorni, in attesa di guarire dal virus, con la preoccupazione per il piccolo portato in grembo. Tutto è andato bene fortunatamente e ora la coppia è pronta ad accogliere il bambino, che è un maschietto e si chiamerà Tommaso. E’ stato Rugani ad annunciare la scelta del nome, direttamente sul suo profilo Instagram. Il calciatore ha pubblicato una foto di Michela con il pancione in bella vista, sul quale ha scritto il nome ‘Tommaso’ in bianco e azzurro, accompagnandolo con un cuore.

L’immagine è davvero dolcissima ed è diventata virale in poco tempo, ottenendo subito migliaia di visualizzazioni, like e commenti da parte dei fan della calciatore, felici di condividere con lui questo meraviglioso momento.