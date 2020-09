Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: la dama del Trono Over è stata beccata proprio con lui; ecco cosa è accaduto.

Amici di Uomini e Donne, ormai manca davvero pochissimo! Il count down è già partito: domani, lunedì 7 settembre, inizierà una nuova stagione della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Solito orario, 14.45, soliti opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutte le novità di questa edizione. La più grande è stata già annunciata nelle scorse settimane: il trono classico e quello over si ‘uniranno’ in un’unica puntata, proprio come è accaduto nelle ultime settimane, quelle successive al lockdown. Un nuovo format, quindi, che sembra aver funzionato. Ma proprio alla vigilia della puntata di esordio, arriva un’indiscrezione davvero succulenta. Che riguarda due noti protagonisti del Trono Over: i due sono stati beccati insieme…nessuno se lo aspettava. A lanciare la notizia è Very Inutil People, che a pubblicato anche alcuni scatti. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: Roberta e Armando beccati insieme

Uomini e Donne sta per tornare! Tanti nuovi protagonisti saranno pronti a mettersi in gioco nello studio di Canale 5, tentando di trovare l’amore. Ma ritroveremo anche tanti volti noti della trasmissione, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Prima tra tutti, Gemma Galgani. Ma è di altri due protagonisti dell’Over che oggi vogliamo parlare. Due protagonisti che, da come li abbiamo lasciati, non andavano affatto d’accordo. Eppure, secondo quanto riporta Very Inutil People, sono stati beccati in vacanza insieme! Di chi parliamo? Di Armando Incarnato e Roberta Di Padua! I due si sono frequentati per un breve periodo all’interno del programma, ma la loro conoscenza non si è conclusa bene. Negli ultimi mesi, sono state davvero numerose le frecciatine e i litigi in studio. La ‘coppia’ però è stata beccata insieme proprio ad Agosto, come riporta la segnalazione fornita da Very Inutil People: “Lo scorso 21 agosto sono stati avvistati insieme mentre erano in vacanza a Sorrento“. Il sito allega anche alcune foto, in cui si vedono Armando e Roberta chiacchierare.

Semplice uscita in amicizia o tra i due c’è un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere l’inizio di Uomini e Donne per scoprire se tra Armando e Roberta qualcosa è cambiato! Appuntamento a lunedì 7 settembre, ore 14.45, su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!