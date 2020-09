Valentina Dallari furiosa sui social si scaglia contro chi sostiene di essere ricaduta nell’anoressia: “Parole intollerabili” , e replica così. Scopriamo il contenuto del messaggio della nota influencer.

La famosa influencer nonchè deejay Valentina Dallari è diventata famosa grazie alla sua partecipazione come tronista al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Quel percorso, nonostante le tante difficoltà si concluse con una scelta felice, infatti Valentina uscì dal programma con Andrea Melchiorre. Sembra però che le cose fra i due siano durante ben poco e la relazione è giunta alla rottura poco dopo. Tempo fa l’influencer ha voluto raccontare pubblicamente della sua lotta all’anoressia. Infatti, la Dallari ha attraversato un periodo molto difficile, decidendo di farsi aiutare per poter uscire dal turbine della malattia. Grazie alla sua forza di volontà ma anche al sostegno della sua famiglia, la donna ne è uscita completamente. Sembra però che alcuni fan l’accusino di essere dimagrita ancora recentemente, e Valentina ha replicato con fermezza ai tantissimi messaggi ricevuti, che l’hanno condotta col pensiero a quel periodo tanto complicato. Scopriamo insieme le parole della deejay emiliana.

Valentina Dallari si scaglia contro coloro che l’accusano di essere ricaduta nell’anoressia

La famosa influencer e deejay Valentina Dallari ha attraversato un difficile periodo, causato dalla sua caduta nel vortice dell’anoressia. Periodo che la donna ha affrontato con grande rigore, uscendone completamente grazie al sostegno della famiglia, ma anche grazie ai suoi fan che da sempre l’appoggiano.

Ma non sempre i social sono conduttori di messaggi positivi e ogni giorno mostrano quanto è complicato mostrare una certa sensibilità nei confronti altrui, infatti, spesso molti utenti si rapportano a celebrità e vip in modo davvero inopportuno. Questa volta ad essere colpita è stata Valentina Dallari, che con un video pubblicato si è scagliata duramente contro coloro che l’hanno accusata di essere ricaduta nell’anoressia: “Se vi ho fatto entrare nella mia vita privata raccontandovi della mia malattia, ed è una scelta che ho fatto per aiutare le persone che mi stavano ascoltando e che magari ci stavano a loro volta passando”. Queste le iniziali parole della Dallari che non tollera affatto l’atteggiamento offensivo e brusco di alcune persone, sempre pronte ad attaccare senza riflettere e senza mostrare un minimo di delicatezza. “Non avete comunque il diritto di scrivermi “Ti stai ammalando”, “Hai una ricaduta?” e altro. Non si fa, è una cosa brutta. Anzitutto non è vero, e inoltre non si dice ad una persona che è appena uscita da un percorso come il mio“, ha dichiarato l’influnecer. Valentina in questo modo, grazie alle sue parole, ha voluto smentire le tante voci non vere che circolavano sul suo conto, su una possibile ricaduta nell’anoressia.

