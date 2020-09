Vanessa Incontrada si mostra senza trucco sui social, e lo scatto al naturale è davvero incantevole, lasciando tutti senza parole.

La nota presentatrice Vanessa Incontrada è una showgirl italo–spagnola che con la sua bellezza prorompente ha conquistato il piccolo e il grande schermo, diventata famosa grazie al seguitissimo programma Zelig, dove l’abbiamo vista in coppia con Claudio Bisio. La Incontrada ha avuto una carriera davvero incredibile, grazie al suo talento incommensurabile e portentoso ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Ha intrapreso anche la strada del successo partecipando a numerosi film e fiction, dove è stata apprezzata per le sue doti davvero eleganti. Negli ultimi giorni è alla conduzione insieme a Carlo Conti del Seat Music Awards, che sta riscontrando un grande seguito, un’edizione questa speciale per poter aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che a causa dell’emergenza sanitaria sono stati colpiti da grosse difficoltà. Vanessa si è sempre mostrata tanto sorridente e solare, e molto spesso aggiorna i suoi fan con scatti che lasciano tutti senza parole. La presentatrice sul suo profilo instangram ha pubblicato una foto che la ritrae senza trucco, completamente al naturale e i fan hanno gradito con gran fervore. Vediamo insieme la foto che ha spiazzato i suoi numerosi follower.

Vanessa Incontrada, la foto al naturale manda in tilt il web

Vanessa Incontrada è un’eccellente presentatrice ma anche un’ottima attrice, infatti, l’abbiamo vista recitare in diversi film e fiction. Una fama la sua tutta meritata, ma oltre ad avere un talento innato è di una bellezza solare e unica nel suo genere.

La presentatrice, sempre sorridente e simbolo di tutte quelle donne che vogliono essere poco artefatte, ha mostrato sui social una foto che ha lasciato tutti senza parole. L’immagine in questione ritrae la donna senza trucco, completamente al naturale, e mette in risalto il suo viso tanto luminoso e incantevole. Il timore di poter mostrare un suo scatto al naturale non ha mai colpito la Incontrada, anzi, la donna ha sempre dovuto combattere contro coloro che la giudicavano solo ed esclusivamente per il suo aspetto fisico, mostrando di non dar peso a certi giudizi privi di fondamenta. Di certo, Vanessa Incontrada non ha nulla da invidiare a nessuno, la sua è una bellezza non comune e soprattutto rappresenta una personalità illuminata da una forza magnifica ed incredibile.

