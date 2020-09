Venezia 77, tutti i fantastici look dei vip: dai più osannati ai più criticati, scopriamoli insieme in una bellissima raccolta di fotografie

Una biennale sicuramente diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino ad oggi e che probabilmente ricorderemo per sempre. Stiamo parlando della 77 esima edizione della mostra d’arte cinematografica di Venezia. Ogni anno la mostra è tra gli eventi più attesi nel mondo e con esso anche l’arrivo delle star sui lidi Veneziani. A dispetto di quanto si temeva solo qualche mese fa, sono state moltissime le star internazionali che sono riuscite a presenziare alla Mostra d’Arte Cinematografica. A causa delle restrizioni sui viaggi causate proprio dal coronavirus fino a poco tempo fa era in forse addirittura la fattibilità dell’evento. L’organizzazione dell’evento è però riuscito a conciliare la sicurezza dello staff e dei partecipanti, con la gioia di poter vedere i film in gara alla biennale. Ovviamente il divieto di assembramenti è ancora in vigore e quindi l’orda di fan e spettatori che fino all’anno scorso accoglievano i vip sui lidi e all’arrivo della mostra non ci sono stati. Ma ad accoglierli, oltre alla splendida madrina, che quest’anno ha il volto della meravigliosa Anna Foglietta, c’è stata una vera e propria baraonda di paparazzi e fotografi. Insomma una biennale diversa da tutte le altre dove però, come ogni anno, a farla da padrone dopo le pellicole, ci sono i vip.

Venezia 77, tutti i look dei vip: dai più osannati ai più criticati

Un red carpet all’insegna del glamour delle restrizione e soprattutto dei body positive. Un red carpet che mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere quest’anno a Venezia. Le star prima dei loro abiti vaporosi, hanno voluto portare un tripudio di positività ad una delle manifestazioni più importanti del mondo del cinema. La prima è stata Giulia De Lellis che non senza timori, ha mostrato i suoi problemi con l’acne aggressiva. Un messaggio che non è certamente passato inosservato e che è stato molto apprezzato non solo dai fan dell’influencer, ma anche da moltissimi esperti del settore e colleghi. Ma adesso andiamo a vedere quelli che sono stati per noi gli abiti più belli di questo Red Carpet di Venezia 77.

Giulia De Lellis:

Incantevole come non mai, avvolta in una splendida nuvola di tulle azzurro firmato dallo stilista italiano Belfiori Couture. Una nuvola azzurra che l’ha resa quasi una principessa. Un messaggio super positivo quello portato da Giulia De Lellis sul red carpet, motivo per cui è certamente tra le preferite di questo evento.

Beatrice Valli e Marco Fantini

Doppio cambio di abiti per la coppia che ha incantato Venezia, dal loro arrivo al lido, fino alla sfilata serale. Due abiti meravigliosi, uno sui toni del rosso fuoco e tutte, l’altro total white. Il vestito rosso era opera di George Shobeka.

Mentre il vestito bianco è stato curato da Rami Kadhi Couture.

Cate Blanchett

Presidentessa della giuria di quest’anno è tra le star più sopraffini ed eleganti di sempre e ha sfoggiato degli abiti estremamente curati e di molto sofisticati. Il look è stato curato da Eizabeth Stewart, che si è occupata anche dei vestiti della Swinton.

Matilde Gioli

Senza ombra di dubbio uno dei look più chiacchierati di questo red carpet, è il suo. Meravigliosa, eccentrica e particolarissima. Il vestito firmato Giorgio Armani sta facendo chiacchierare veramente tutti, nessuno escluso, tra vip e fan.

Anna Foglietta

La madrina di questa 77 esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, sta sfoggiando look pazzeschi e possiamo ammetterlo senza remore e senza pensarci due volte. La Foglietta non ha sbagliato neanche un colpo. Inutile dirvi che molti dei suoi look sono opera del grandissimo maestro Giorgio Armani.

Vanessa Incontrada

Altro giro altra corsa per la nostra amatissima Vanessa Incontrada. Il suo look in linea generale piace molto al pubblico, nonostante qualcuno abbia mosso diverse lamentele.

Emma Marrone

Tra le grandissime protagoniste di questo red carpet, decide di sedurre tutti con un completo Armani molto mascolino. Che invece per effetto contrario le dona femminilità e uno charme pazzesco.

Cristiana Capotondi

Elodie e Marracash

Una coppia sensazionale, che ha aperto col botto la Biennale, sfoggiando un look coordinato curato nei minimi dettagli da Donatella Versace. Entrambi stupendi, hanno letteralmente fatto impazzire il web, dopo la diffusione dei loro scatti.