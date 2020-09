Avete mai visto questa bellissima donna? E’ la figlia dell’amato cantante che ha fatto innamorare le generazioni presenti e passate: non immaginereste mai chi è il suo ex compagno.

Stiamo parlando proprio di lei Marianna Morandi, la figlia del noto cantante Gianni Morandi e Laura Efrikian. Anche la donna ha mostrato di avere doti artistiche eccellenti, come suo padre, infatti, Marianna debutta con la sua talentuosa voce a soli sette anni, nel brano “Sei forte, papà!”. Successivamente si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, denotando le doti artistiche ereditate dal mitico padre. Incomincia la sua carriera come attrice teatrale, recitando in spettacoli diretti da importanti registi. Un talento il suo davvero portentoso ed elegante. Oggi la donna ha 51 anni, e ha alle sue spalle una lunga relazione, non immaginereste mai chi è il suo ex compagno: una scoperta davvero incredibile.

Marianna Morandi, figlia dell’amato cantante: non immaginereste mai chi è il suo ex compagno

Marianna Morandi è la figlia dell’amatissimo cantante Gianni Morandi e di Laura Efrikian, la prima moglie. Nonostante siano passati quasi sessant’anni dal suo debutto nella musica, quando era poco più che ragazzino, Gianni grazie al suo spirito creativo e alla sua forza è sempre pieno di idee. Oltre ad essere cantante è un attore e conduttore televisivo, il suo sorriso smagliante ci accompagna in più occasioni. Sua figlia Marianna sembra proprio aver seguito le orme del padre, debuttando nella musica e poi a teatro. La donna ha avuto una lunga relazione con una star della musica italiana, molto apprezzato e amato, stiamo parlando proprio di lui, Biagio Antonacci.

L’amore tra Marianna e Biagio è nato nel 1993, per concludersi dopo nove anni, ma ha portato alla nascita di due figli, Paolo e Giovanni. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Antonacci ha parlato della stima che prova per la madre dei suoi figli, che non si è mai attenuata, nonostante la fine della loro storia: “Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia”, ha rivelato il cantante. Marianna Morandi è invece dal canto suo molto riservata per quanto concerne la sua vita privata e non si sa molto di lei. Sui social condivide spesso foto che la ritraggono con i suoi figli e insieme al padre Gianni e sua madre Laura, e dagli scatti si evince una grande serenità e gioia.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B