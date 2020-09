Zac Efron, retroscena sulla sua infanzia: era definito ‘pagliaccio’

C’è un retroscena sull’infanzia di Zac Efron, l’attore era definito ‘pagliaccio’: di seguito vi raccontiamo il motivo e altre curiosità su di lui

Zac Efron è un attore divenuto famoso negli anni duemila grazie al ruolo di Troy Bolton nel film Tv della Disney High School Musical. L’attore interpretava un giovane liceale, amante del basket e fidanzato con Gabriella Monte, interpretata da Vanessa Hudgens. Dopo il film per la Disney, Efron è stato protagonista anche nella la serie della WB Summerland e nel film Hairspray – Grasso è bello, versione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway. In seguito al successo ottenuto al cinema, l’attore, nel numero di giugno 2006 della rivista Newsweek, è stato descritto come “il ragazzo più famoso in America in questo momento”. Nel 2007, invece, Rolling Stone lo proclama “ragazzo che più tappezza le camere delle adolescenti”.

Zac Efron, il retroscena sulla sua infanzia

L’attore è nato a San Luis Opispo, in Californa, da una famiglia della classe media. Suo padre, David Efron, è un ingegnere elettrico in una centrale elettrica, mentre sua madre, Starla Baskett, è una segretaria che in passato ha lavorato nella stessa centrale elettrica. Il suo cognome è ebraico ed è tratto da un luogo biblico. L’attore ha dichiarato di essere ebreo, sebbene sia cresciuto in una famiglia agnostica e non abbia praticato la religione da bambino. L’attore ha raccontato anche un retroscena sulla sua adolescenza. Efron ha dichiarato che se a scuola prendeva una B e non una A ne faceva una tragedia. I suoi compagni di classe, infatti, lo chiamavano “Hollywood” e veniva anche considerato il “pagliaccio della classe“. Proprio per questa sua inclinazione, il padre lo incoraggiò a intraprendere la carriera di attore all’età di undici anni. Zac, inoltre, è sempre stato un nerd e ama i cartoni giapponesi, tra cui i suoi preferiti sono Bleach, Death Note, Naruto e Dragonball Z. Si è diplomato nel 2006 presso la Arroyo Grande High School. In seguio è stato poi accettato nella University of Southern California, ma non si è iscritto. Ha inoltre frequentato il Pacific Conservatory of the Performing Arts, un college pubblico situato a Santa Maria, in California, dove si è esibito negli anni 2000 e 2001.

Riguardo alla sua vita privata, la sua storia d’amore con Vanessa Hudgens è durata poco per la tristezza dei loro fan. La coppia era una delle più amate al mondo. In seguito pare abbia intrapreso una relazione con Alexandra Daddario, conosciuta sul set di Baywatch. I due sono stati paparazzati insieme mentre portavano a passeggio i cani.