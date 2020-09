Agorà, clamorosa gaffe: la conduttrice lo riprende in diretta

Agorà, clamorosa gaffe in diretta TV: la conduttrice è costretta ad intervenire per riprenderlo dopo un eclatante errore.

Agorà, programma televisivo in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 10:00, racconta della nostra penisola trattando i temi più disparati; economia, politica, attualità, cronaca. Si cerca di fare il punto della situazione. Agorà ha fatto stamattina il suo grande ritorno sugli schermi televisivi dopo la messa in onda di Agorà Estate, alle ore 08:00 in onda su Rai 3 la prima puntata di questa edizione condotta dalla giornalista e conduttrice televisiva Luisella Costamagna che proprio questa mattina ha segnato il suo esordio alla conduzione del programma! Ospiti presenti nella puntata andata in onda questa mattina sono stati la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, Goffredo Buccini, Corriere della Sera; Alessandro Giuli, Editorialista Libero; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Claudio Durigon, Lega; Bianca Berlinguer; Paolo Mieli; Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi Milano; Daniela Santanché, Fratelli d’Italia; Stefano Fassina, Liberi e Uguali.

Il tema centrale affrontato questa mattina è stato Il rientro a scuola, titolo della puntata “Ai banchi di Partenza” ; in alcune regioni le scuole hanno riaperto le loro porte questa mattina e si discute con i vari ospiti di come l’Italia stia provando a reagire al gravoso lockdown seguito al Covid-19 e di come le istituzioni scolastiche abbiano provato a riorganizzare il ritorno tra i banchi.

Agorà la clamorosa gaffe del leghista, la conduttrice lo riprende in diretta

Un siparietto che ha lasciato di stucco i telespettatori ha dato il via alla ripartenza del programma. La conduttrice Luisella Costamagna si confronta con gli ospiti in studio, e prima di far entrare la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, chiede al leghista Claudio Durigon, membro della camera dei deputati, cosa volesse chiedere alla Ministra invitandolo alla lavagna per porre per iscritto la sua domanda. Il deputato con qualche esitazione raggiunge la lavagna ed esclama :”Non scrivo con un gessetto da tanto tempo” – e la conduttrice Costamagna replica ed esorta il deputato: “Gli esami non finiscono mai Durigon”; arriva la fatidica domanda, il leghista scrive alla lavagna :”E sicura di aver fatto bene?” dimenticando di inserire l’accento sulla E. La conduttrice attentissima immediatamente riprende l’errore del leghista tanto da sottolineare più volte “È È È È” e si appresta a correggere immediatamente l’errore grammaticale.

Insomma la riapertura delle scuole avviene col botto! La prima correzione dopo il via all’anno scolastico avviene proprio nello studio Rai, con la clamorosa gaffe del nostro deputato!

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui

RC