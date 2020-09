Amadeus ha lanciato una bomba riguardo la prossima edizione del Festival di Sanremo 2021: è intervenuto il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta. Ecco le sue parole.

Dopo l’incredibile edizione di febbraio 2020, Amadeus è già pronto a dare inizio alla preparazione di Sanremo 2021. Dovrebbe cominciare ad inizio marzo 2021: “Il Festival sarà posticipato perché speriamo che a marzo si possa svolgere in sicurezza lo show normalmente” aveva spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. Negli ultimi giorni il conduttore de I Soliti Ignoti ed ormai famoso volto del Festival di Sanremo ha però sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata: in occasione del Festival della Tv e dei media, Amadeus giunto a Dogliani, a Cuneo, si è lasciato andare ed ha confessato che la messa in scena dello show musicale dipende dall’emergenza Coronavirus. Per limitare la diffusione del virus è necessario mantenere il distanziamento: ‘È impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri‘ sono state le parole di Amadeus. Tutto in forse quindi? Stefano Coletta ha subito risposto a tale indiscrezione: ecco le sue parole.

‘Sanremo 2021 non si farà…”, colpo di scena Amadeus: interviene il direttore di Rai Uno

Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a Porta, ha tentato di calmare il caos generato in seguito alle parole di Amadeus riguardo Sanremo 2021. “Voglio assicurare che Sanremo ci sarà, non c’è stagione di Rai Uno senza Sanremo. Ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà“: sono queste le parole del direttore di Rai Uno, riportate dall’ANSA, dirette a tutto il pubblico Rai. Sembra chiaro che Coletta voglia andare in scena con lo show musicale più famoso e longevo in Italia a prescindere dall’emergenza Coronavirus: ci sarà anche in caso di assenza di pubblico. Amadeus non gradirà tale soluzione viste le sue parole al riguardo.