Una clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale Vero e riguarda la prossima edizione di Amici di Maria de Filippi, la 20 esima: tra gli insegnanti potrebbe esserci la famosissima cantante.

Il talent show più amato dagli italiani è pronto a ripartire: sono in corso i casting per la nuova edizione e la produzione è in cerca di nuovi talenti! Amici 20 sta per arrivare e le sorprese sono davvero tante! A partire da quest’anno il daytime non andrà in onda su Real Time, come già annunciato lo scorso anno: sul web è spuntata l’indiscrezione che potrebbe andare in onda su Italia 1 tra le 18 e le 20. Sempre uguale invece la puntata del sabato. Poche ore fa è spuntata una nuova clamorosa notizia che riguarda gli insegnanti: secondo il settimanale Vero, una famosissima artista italiana potrebbe diventare la nuova professoressa di canto. Ecco di chi si tratta.

Amici 20, clamorosa indiscrezione: tra gli insegnanti anche la famosa cantante

Amici 20 sta per arrivare: il talent dovrebbe iniziare tra ottobre e novembre. Giovani cantanti e ballerini si siederanno presto tra i banchi della scuola più famosa d’Italia ed i famosi professori saranno tenuti a giudicare le loro competenze. Il settimanale Vero ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa che riguarda proprio gli insegnanti. Tra figure dei componenti del corpo docente potrebbe spuntare proprio lei: parliamo di Giorgia! La famosissima cantante potrebbe diventare la prossima professoressa di canto del famoso talent. La magnifica voce di celebri brani come Come Saprei, E Poi e tante altre meravigliose canzoni è stata più volte invitata nel programma in qualità di ‘special guest’ e l’abbiamo vista duettare con i giovani talenti. Potrebbe così tornare sul famoso palco e nel famoso studio di Amici in qualità di insegnante? Restiamo in attesa di conferme…