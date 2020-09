Oggi, lunedì 7 settembre 2020, andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni che riguardano Gemma Galgani

Uomini e Donne torna in onda su Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi addirittura ha anticipato la messa in onda di una settimana. Il programma infatti sarebbe dovuto andare in onda per la prima volta lunedì 14 settembre, ma la rete, di comune accordo con la produzione, ha deciso di anticipare la data d’inizio del dating show. La De Filippi presenterà il ‘nuovo format’ del programma, che prevede la presenza, come il finale di stagione dello scorso anno, sia del trono over che del trono classico. In studio, dunque, ci saranno sia tronisti e corteggiatrici che dame e cavalieri. Lo studio, inoltre, sarà totalmente rinnovato. La De Filippi ha voluto portare una ventata d’aria fresca al programma e poi ha dovuto seguire anche le norme anti Covid.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 settembre

Tutto pronto per la prima puntata del dating show dei sentimenti. Oggi, alle 14:45, torna in onda il programma di Maria De Filippi. La protagonista della puntata sarà ovviamente Gemma Galgani. La dama, anche quest’anno, conferma di essere un pilastro portante della trasmissione. La torinese si presenterà in studio con un volto totalmente rinnovato. Durante le vacanze estive, infatti, la Galgani ha fatto il lifting e domani vedremo la nuova Gemma. La dama, inoltre, avrà un’accesa discussione con Nicola Vivarelli, alias Sirius. I due infatti non si sono frequentati per tutta l’estate e il cavaliere sarà molto arrabbiato con lei. Gemma, però, prova difficoltà a fidarsi di Vivarelli e per questo ha deciso di chiudere la conoscenza. In studio arriverà un nuovo cavaliere per conoscere la Galgani, mentre Vivarelli ripiegherà su Valentina Autiero, che lo scorso anno aveva espresso la sua preferenza nei confronti del ragazzo. Sirius, però, sembra intenzionato a non voler conoscere nessuna dama, perchè nella sua mente c’è ancora la Galgani.

La puntata sarà quasi interamente occupata dalla dama torinese. Vedremo se ci sarà tempo per la presentazione dei due nuovi tronisti. Quest’anno, attraverso un sistema di voto partito sui social, la produzione ha scelto Davide Donadei e Gianluca De Matteis, mentre le donne sono Sophie e Jessica. Rivedremo, inoltre, alcuni protagonisti del trono over, come Armando Incarnato e Roberta Di Padua. I due sono stati pizzicati insieme nei giorni scorsi e pare si stiano frequentando.