Barbara D’Urso torna in tv con Pomeriggio 5: il retroscena svelato in diretta

Barbara D’Urso torna in tv con Pomeriggio 5 e svela un retroscena in diretta: ecco le parole della conduttrice subito dopo l’inizio della puntata.

Barbara D’Urso è tornata oggi in tv con una nuova stagione di Pomeriggio 5, la tredicesima per l’esattezza. La conduttrice è una delle regine della nostra tv, ma soprattutto è una vera e propria stakanovista, sempre pronta a mettersi in gioco in nuove avventure e sempre al lavoro. Dopo un periodo di meritato riposo e relax in vacanza, che ha condiviso anche con i suoi fan tramite Instagram, ora Barbara è tornata a tutti gli effetti al lavoro. Dopo Pomeriggio 5 ricomincerà anche ‘Live – Non è la D’Urso’, che partirà domenica 13 settembre. Insomma, la conduttrice è di nuovo super impegnata e continuerà per tutta la stagione a intrattenere, informare e tenere compagnia al suo pubblico tutti i pomeriggi e anche la domenica in prima serata. All’inizio della prima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda qualche ora fa, Barbara ha subito precisato alcuni aspetti di questa nuova edizione, svelando anche un particolare retroscena: ecco le sue parole nel dettaglio.

Barbara D’urso torna in tv con Pomeriggio 5: ecco il retroscena che ha svelato in diretta a inizio puntata

Barbara D’Urso è tornata oggi in tv con la prima puntata della tredicesima edizione di Pomeriggio 5. Bellissima e super abbronzata in un mini abito bianco e rosa, la conduttrice ha accolto il pubblico da casa in uno studio vuoto, proprio come lo aveva lasciato prima delle vacanze, spiegando subito che la produzione ha deciso di cominciare questa nuova stagione senza pubblico, proprio per evitare possibili contagi: “Speriamo ancora per poco”, ha precisato la conduttrice, che ha poi svelato un retroscena su come si sta svolgendo il suo lavoro in questo periodo: “Qui a Mediaset rispettiamo tutte le misure di sicurezza, siamo tutti controllati. Ogni tot giorni ci fanno il test veloce e giriamo con la mascherina. Qui è veramente tutto sotto controllo, così come è giusto che sia”.

Non è mancato, infine, da parte della D’Urso un saluto a Silvio Berlusconi, che si trova attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano in via precauzionale dopo essere risultato positivo al Covid. L’ex Premier si trova in una ‘fase delicata’, così come spiegato dal suo medico Alberto Zangrillo, che ha preferito farlo ricoverare per tenere sotto controllo il decorso della malattia. Oltre a Berlusconi, sono risultati positivi al Covid anche i suoi figli Marina, Luigi e Barbara.